Catania SSD, Boccia: "Stiamo andando bene, l'obiettivo è vincere"

Archiviato il successo sull'Acireale, il Catania riparte affrontando una nuova settimana di lavoro sul terreno di gioco del "Totuccio Carone" di Ragalna. Il terzino Aniello Boccia è intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo la seduta di allenamento di ieri.



"La squadra è stata meno brillante rispetto ad altre situazioni? L'Acireale non ci ha mai messo in difficoltà, comunque domenica aveva piovuto e il campo era un po' pesante. Ricordo solamente un tiro in porta nel primo tempo per i nostri avversari. Noi siamo stati un pochino lenti nel giro palla. Tuttavia in questa categoria bisogna portare i punti a casa, a prescindere dalle reti di scarto. A noi interessa vincere ed è quello che stiamo facendo. Stiamo andando bene. Non mi aspettavo questo largo margine di vantaggio in classifica. Però guardando la rosa a disposizione due conti te li fai. Ci sta che un gruppo del genere acquisisca un divario di questo tipo. Campo piccolo e stretto a San Cataldo? Purtroppo militiamo in questa categoria e dobbiamo abituarci a giocare su qualsiasi terreno dando ugualmente il massimo per portare a casa i tre punti. Personalmente cerco sempre di fare del mio meglio poi se il mister mi dà fiducia io tento di ricambiarla. Domenica rivincita con la Sancataldese? All’esordio stagionale in Coppa Italia disputammo una gara particolare. Stavamo da poco tempo insieme e il risultato è stato bugiardo. Adesso che siamo nel bel mezzo del campionato sarà sicuramente un’altra partita. Peppe Rizzo ha acceso un po' questa gara mandando un video su Tik Tok dei festeggiamenti della Sancataldese in Coppa Italia. L’anno prossimo dove mi vedo? Non lo so, dipende dal procuratore e dalle situazioni che si creano. Naturalmente restare a Catania sarebbe una gran cosa, mi farebbe molto piacere".