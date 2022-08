Catania SSD, elefanti e clessidre: De Luca in arrivo

L'attaccante Giuseppe De Luca, classe 91', sempre più vicino all'approdo al Catania SSD. Il calciatore, lo scorso anno alla Triestina, in Serie C, ha pubblicato una storia su Instagram che lascia spazio a pochi dubbi: una clessidra, alcuni punti di sospensione e un elefante. Il messaggio sembra chiaro, manca poco per mettere nero su bianco l'accordo e cominciare a lavorare con i nuovi compagni di squadra. I tifosi già sognano di vedere "la zanzara" in maglia rossazzurra, si tratta infatti di un prospetto di grande valore per la Serie D. Il Catania avrebbe proposto al giocatore una super offerta per convincerlo a scendere di categoria.

L'attaccante ha collezionato oltre 240 presenze in Serie B. L'atleta, che ha iniziato con il settore giovanile del Varese (club con il quale ha giocato pure in prima squadra), ha indossato maglie importanti come quelle dell'Atalanta (anche in Serie A), del Bari (3 stagioni consecutive), del Vicenza e della Virtus Entella, ha partecipato alle qualificazioni di Europa League con il CRF Cluj nella stagione 2018/19.