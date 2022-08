Catania SSD, ufficiale il colpo De Luca. Arrivano anche due giovani

Giuseppe De Luca è ufficialmente del Catania SSD. L'attaccante, nato ad Angera (Varese) l’11 ottobre 1991, all'inizio della carriera ha sommato 12 presenze e 4 gol con le Nazionali Under 20 e Under 21. La "Zanzara" è cresciuta calcisticamente nel Varese e ha debuttato in Serie B con lo stesso club. Dal 2012 al 2014 ha sommato 35 presenze in Serie A con l’Atalanta segnando 6 volte. Il giocatore per 5 stagioni ha vestito, sempre nel torneo cadetto, le maglie di Bari, Vicenza e Virtus Entella. Nel 2018/19 con il CFR Cluj ha vissuto un’esperienza nel campionato romeno, vinto la Supercoppa nazionale ed esordito nelle competizioni calcistiche europee per club disputando i turni di qualificazione in Champions ed Europa League. Rientrato in Liguria ha contribuito nel 2019 alla promozione della Virtus Entella in B, categoria in cui si è espresso fino al 2021. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Triestina. È stato capocannoniere della Tim Cup nel 2013/14 e del Torneo di Viareggio nel 2011. In totale ha realizzato 69 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.



Il Catania SSD ha anche acquisito a titolo temporaneo dall'U.S. Sassuolo Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Michele Forchignone, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 3 gennaio 2003. L'esterno d'attacco, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, ha esordito nella categoria Under 17 con il Carpi. Subito dopo il calciatore ha indossato nuovamente la maglia neroverde debuttando nell'Under 18. Nel 2021/22 ha collezionato 24 presenze nel campionato Primavera 1 siglando 2 gol e realizzando altrettanti assist.



Un altro giovane arriva in casa rossazzurra. Si tratta di Alessio Castellini, nato a Brescia il 1° aprile 2003. Il difensore ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Brescia. Il calciatore, dopo l'esperienza nell'Under 17, ha collezionato con il club lombardo 50 presenze nell'arco delle ultime 2 edizioni del campionato Primavera 2 realizzando 4 gol e 9 assist.