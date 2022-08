Catania SSD, Ferrara ufficialmente rossazzurro. Under e altri colpi per chiudere il mercato

Michele Ferrara è un nuovo giocatore del Catania SSD. Il difensore, nato a Canosa di Puglia il 13 maggio 1993, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Bari e del Barletta e ha mosso i primi passi in Serie D con il Francavilla e il Brindisi. Nelle ultime 7 stagioni ha giocato in Serie C e collezionato 193 presenze in ambito professionistico con le maglie del Monopoli, della Sicula Leonzio e della Pergolettese. In 4 occasioni ha guadagnato i playoff insieme alle proprie squadre.

Prende sempre più forma l'organico rossazzurro, a cui mancano alcune pedine Under e qualche altro colpo da 90 per chiudere col botto il mercato. Al momento gli addetti ai lavori giudicano positivamente l'operato del club etneo, che ha costruito un organico ritenuto di categoria superiore. Naturalmente c'è grande attesa per la prova del nove, ovvero per le partite che metteranno in palio i punti utili per raggiungere l'obiettivo del salto di categoria.