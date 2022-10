Verso Catania-Castrovillari, Ferraro: "Recuperiamo De Luca e Russotto"

Il Catania domani, alle 15, torna a giocare al "Massimino". I rossazzurri affronteranno il Castrovillari in occasione della quinta giornata del Girone I di Serie D. Alla vigilia del match parla il tecnico rossazzurro, Giovanni Ferraro che ha trattato diversi argomenti: dallo stato psico-fisico dei suoi ragazzi all'importante apporto del pubblico, passando per diversi spunti di natura tattica sulla squadra che scenderà in campo dopo il successo di mercoledì con la Vibonese e sulle caratteristiche del prossimo avversario.

"Le sensazioni sono molto positive - spiega l'allenatore del Catanai - perchè quando una squadra vince si lavora con più allegria e grande spirito di gruppo. Tuttavia bisogna resettare l’ultima vittoria, ci attende una partita difficile. Il Castrovillari gioca bene ed è ben allenato. Ci sono giovani di valore. Arriveranno qui a dire la loro. Noi dobbiamo essere pronti a superare le insidie di una gara che, ripeto, non sarà semplice. Ogni match deve essere affrontato al massimo perchè non esistono sfide facili. Gli atleti del Castrovillari vorranno mettersi in mostra, sono reduci da un k.o. e quindi cercheranno di fare punti. Si tratta di un avversario agguerrito che gioca con ritmi alti e con idee. Inoltre hanno un play molto importante. È una squadra che se non affrontata nella giusta maniera ci metterà in difficoltà".

"Recuperiamo De Luca e Russotto - ha dichiarato mister Ferraro -. La squadra sta bene e ha voglia. Abbiamo a disposizione 5 sostituzioni che possono cambiare le carte in tavola nell’arco dell’incontro. La nostra è una rosa ampia e, come dico sempre, tutti devono sentirsi titolari. Alleno un gruppo che continua a crescere. Cambiamenti nella formazione titolare? L’undici opposto alla Vibonese ha fatto bene. Qualcuno domenica può entrare per dare fiato maggiore. Nella nostra rosa sono tutti utili. Se gioca Jefferson piuttosto che Sarao non c’è tanta differenza. Abbiamo Palermo, Rapisarda, Giovinco, Litteri… tantissimi calciatori di spessore. Io sono fortunato ad allenare una rosa con così tanti elementi. Allo stesso tempo i ragazzi devono sempre mettersi a disposizione del Catania ed essere funzionali al progetto, consapevoli che ognuno di loro deve dare il proprio contributo per vincere il campionato. Nove giocatori a segno? È un dato che conferma come il lavoro fatto finora stia dando i suoi frutti, man mano che si gioca. C’è tanto lavoro dietro da parte mia e dello staff tecnico insieme al direttore Laneri che sta 24 ore su 24 con noi. In albergo parliamo sempre e solamente del Catania. Sappiamo di dovere dare soddisfazioni ai nostri tifosi ed alla società".

"Prevista un"affluenza di pubblico maggiore rispetto alla partita con il San Luca? Si sta creando entusiasmo e questo significa che noi dobbiamo dare qualcosa in più ogni domenica. Bisogna tirarla fuori anche da noi stessi, dal cuore, dal fiato perchè questa atmosfera ci inorgoglisce e bisogna essere bravi a portare il pubblico dalla nostra parte - chiosa l'allenatore rossazzurro - dimostrando il valore in campo con i risultati".