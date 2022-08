Catania, fine della telenovela: Litteri ufficialmente rossazzurro

Gianluca Litteri è ufficialmente un nuovo giocatore del Catania. Termina a lieto fine la trattativa tra l'attaccante, nato proprio alle falde dell'Etna il 6 giugno 1988, e la nuova società rossazzurra che ha insistito molto per il suo arrivo alla corte di mister Giovanni Ferraro. Superate con successo alcune fasi complesse della contrattazione.

Il calciatore ha segnato 77 gol e realizzato 27 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali, laureandosi campione in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga e conquistando 3 promozioni dalla C alla B, con la Ternana nel 2012, con il Cittadella nel 2016 (fissando a quota 16 il primato personale in termini di realizzazioni nell'arco della singola stagione) e con il Venezia nel 2018. L'atleta, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha indossato anche le maglie del Vicenza, della Salernitana, della Virtus Entella, del Latina, del Cosenza, del Padova e nelle ultime due annate della Triestina. Il giocatore ha totalizzato 200 presenze in Serie B con 40 reti all'attivo.