Catania SSD, sconti ai tifosi per i biglietti della prossima partita al "Massimino"

Iniziativa per incentivare i tifosi rossazzurri a vedere allo stadio il prossimo match casalingo e rafforzare il legame della società con la città dopo i festeggiamenti di Sant'Agata. Catania-Mariglianese, in programma domenica 12 febbraio, coincide con la chiusura delle celebrazioni in onore di Sant’Agata: la società etnea ha pensato per questa ricorrenza di riservare eccezionalmente ai sostenitori rossazzurri la possibilità di acquistare i biglietti per le curve e per la Tribuna B al prezzo di 5 euro (inclusi i diritti di prevendita).

I ticket già emessi sono validi e coloro che li hanno acquistati a prezzo pieno otterranno un codice sconto da usare in occasione degli eventi successivi dello stesso importo rispetto al maggior costo sostenuto inviando la richiesta a biglietteria@cataniassd.com e allegando il biglietto acquistato oltre alla copia del documento d’identità.

Dalle 15:00 di oggi i tagliandi saranno in vendita online, su TicketOne.it, in tutte le rivendite autorizzate e ai botteghini di Piazza Spedini. Questi ultimi saranno in funzione pure per la consegna degli abbonamenti.