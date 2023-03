Catania SSD, squadra al lavoro per il record di punti in Serie D

Alla fine degli allenamenti di ieri allo stadio "Angelo Massimino" di Catania il centrocampista rossazzurro, Orazio Di Grazia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. La squadra etnea lavora in vista dei prossimi impegni di campionato che saranno utili per cercare di stabilire il record di punti in quarta serie e scrivere un'altra bella pagina di storia dopo la promozione tra i professionisti ottenuta con largo anticipo rispetto al termine della stagione.

"Mi auguro in queste ulitme 6 partite di trovare un po' più di spazio - ha dichiarato Di Grazia -. Gli infortuni non mi hanno agevolato e i compagni mi hanno aiutato e sostenuto, suggerendomi di stare sempre sul pezzo. In estate quando mi ha chiamato il direttore Laneri, che conoscevo già dai tempi del Siracusa, ho subito detto sì. Non giocavo da un anno pure per una mia scelta. Faccio parte di un bel gruppo, anzi bellissimo. Al di là dei risultati questa è una squadra forte dentro e fuori dal campo. Abbiamo sempre pensato che ci fossero le condizioni per raggiungere il nostro obiettivo. Personalmente rappresenta un vantaggio potermi allenare con giocatori come Rizzo, Lodi e Rapisarda che hanno maturato una certa esperienza in categorie superiori".