Catania SSD: Pelligra carica la squadra, Curva Nord sold out

Entusiasmo alle stelle a Catania in attesa dell'inizio del campionato di Serie D. La città ha risposto presente all'appello del Catania SSD, confermando l'adesione alla campagna abbonamenti per la stagione 2022/23. La Curva Nord è già sold out, media la disponibilità in Tribuna B. Intanto a Ragalna il presidente rossazzurro, Ross Pelligra, ha incontrato la squadra rivolgendo ai calciatori un messaggio volto a caricare ulteriormente l'ambiente, responsabilizzandolo in vista del via del Girone I, fissato per il 18 settembre. Il numero uno del club catanese vuole che si costruisca una mentalità vincente, “all’altezza delle aspettative di una tifoseria fantastica e di una città tra le più importanti in Italia”.

“Dovete supportarvi anche reciprocamente - prosegue Pelligra nel discorso rivolto al gruppo -, lavorando come squadra per vincere. Io non sono uno di quei presidenti a cui piace stare seduto, ma alzo le maniche, lavoro strategicamente, vi osservo, voglio essere attivo e vedere questa società crescere. Vogliamo essere un club che coinvolga il popolo, la gente di Catania. Siate disponibili con i ragazzini desiderosi di farsi una foto con voi, abbracciateli, fategli sentire che fanno parte della famiglia del Catania. Quando siete in giro per le strade di Catania, date loro la speranza di crescere come voi, da ambasciatori di questa città. Io lavoro circa 100 ore la settimana, questo tempo lo dedico tantissimo a dare assistenza al Vice Presidente Grella, allo staff ed a voi. Sono molto orgoglioso di avervi in questo club, voglio vedervi crescere tutti insieme. Lavorate duro e ragionate da vincitori. Dobbiamo essere campioni”.