Catania SSD, mister Ferraro rispetta il San Luca e convoca 21 calciatori per il match di domani

Tutto pronto per la sfida del Catania al San Luca, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Giuseppe Raffaele Macrì" di Locri e valevole per la diciannovesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha presentato il match e parlato della condizione della sua squadra, tracciando un quadro generale su come il gruppo sta vivendo questa fase cruciale di stagione.

"Il San Luca ha cambiato allenatore nelle ultime ore - ha esordito l'allenatore - ma preferisco guardare in casa mia. Se loro hanno optato per questa valutazione sono scelte che non sta a me commentare. Posso dire che Cozza è un buon tecnico, ha fatto delle cose importanti nella sua carriera. Sarà una gara difficile perchè il San Luca, nonostante i punti in classifica, ha delle buone individualità e buon organico. Mi auguro di continuare sulla strada delle ultime due prestazioni, mantenendo forti le motivazioni. Avremo il sostegno del nostro pubblico che ci darà sicuramente una spinta in più. Pensiamo come sempre a fare la nostra partita a prescindere dagli avversari che saranno agguerriti".

Il girone di ritorno. "Nel girone di ritorno le sfide sono più complicate - spiega Ferraro - perché il tempo a disposizione diminuisce e ognuno mette in campo qualcosa in più per ottenere punti nell’ottica di raggiungere i propri obiettivi. Il Catania deve pensare a sé stesso affrontando la partita con massima grinta, applicazione ed effettuando giocate funzionali sia nell’individualità che nel collettivo. Il girone di ritorno è partito con uno spirito diverso. Ognuno di noi capisce sempre di più l’importanza di questo progetto e che ci si gioca il presente e futuro. Se il Catania occupa l’attuale posizione in classifica e ha allestito un grande gruppo è frutto del lavoro svolto dal direttore Laneri insieme al vice presidente Grella e alla società".

Situazione infermieria. "Valuteremo nelle prossime ore se Sarno - elenca il tecnico -, Jefferson e Forchignone faranno parte della lista delle convocazioni. Attendiamo il responso dello staff medico. Se riceverò il via libera li convocherò. Litteri? Ben presto si allenerà con la squadra, vuole mettersi a disposizione il prima possibile e dimostrare il proprio valore. Il primo che soffre questa situazione è proprio lui".

Capitolo mercato. "Penso che da questa rosa nessun altro elemento si muoverà - ammette Ferraro -. Però sarà Laneri a stabilire cosa fare dal punto di vista tecnico e se migliorare il gruppo. Ho la fortuna di lavorare con un direttore con cui siamo tutti i giorni in sintonia sul campo, mangiamo pure insieme in albergo. Opera le scelte per il bene del Catania con Grella e la società che è attenta a ogni particolare. Vedremo se domenica ci sarà qualche cambio all’interno dell’undici di partenza. In ogni caso tutti dobbiamo sempre dimostrare il nostro valore e dare il proprio contributo".

"Tabelle? Non le facciamo, ogni domenica dobbiamo giocare per vincere e per incamerare più punti possibili. Se il Catania pensa a sé stesso non ha bisogno di guardare le altre compagini. Più vittorie portiamo a casa, più diamo continuità al nostro lavoro. Non bisogna mai fare tabelle a Catania ma cercare sempre di giocare bene e vincere. Bisogna dimostrare che i giocatori scelti siano adatti al progetto tramite l’applicazione e i risultati. Giovinco ha disputato una buona mezz’ora. Buona gara anche per Pedicone e De Luca".

Intanto al termine della seduta di rifinitura di oggi è stata diramata la lista dei convocati e sono ventuno i calciatori rossazzurri a disposizione di mister Ferraro. Ecco l'elenco: Bethers, Boccia, Somma, Rapisarda, An. Russotto, Di Grazia, Lodi, Bani, Privitera, Al. Russotto, De Luca, Rizzo, Pedicone, Groaz, Palermo, Vitale, Lorenzini, Castellini, Chiarella, Giovinco, Sarao. Rinviato il rientro tra gli arruolabili degli attaccanti Jefferson, Forchignone e Sarno.