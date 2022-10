Catania SSD, Pelligra torna in città: "Orgoglioso dei primi risultati"

Rosario Pelligra è tornato alle falde dell'Etna. Il presidente del Catania SSD ha deciso di far visita alla squadra e di riabbracciare la città dell'elefante dopo qualche settimana dall'ultima visita. Il numero uno del club rossazzurro si è detto soddisfatto dei primi risultati raccolti dalla sua nuova creatura, auspicando che questi siano alimentati da altri successi. Città entusiasta del ritorno di Pelligra e pronta a sostenerlo domani, in occasione della gara casalinga della squadra allenata da Giovanni Ferraro contro il Città di Sant'Agata.

“Sono orgoglioso dei vostri primi risultati - ha detto Rosario Pelligra rivolgendosi ai componenti del gruppo squadra -, mi congratulo con voi. Ci sono le basi per crescere ancora e sempre di più ma dobbiamo stare sempre attenti e continuare su questa strada, lavorando con entusiasmo ma duramente. Non dobbiamo pensare ad alcun record ma esclusivamente alla vittoria del campionato. Dobbiamo avere la mentalità da campioni, quella di chi resta umile ma si sente di poter vincere ogni volta che scende in campo”.

(foto: Catania SSD)