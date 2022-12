Catania SSD, alla ripresa un turno di stop per Lorenzini

Filippo Lorenzini salterà il primo impegno ufficiale del Catania nel 2023. Il difensore rossazzurro è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo e non sarà disponibile in occasione della partita contro il Ragusa, programmata domenica 8 gennaio 2023. Il calciatore ha rimediato, infatti, la quinta ammonizione in campionato.

Restando in tema di prospetto disciplinare sono entrati in diffida Rapisarda, Sarao e Vitale. Quella di Lorenzini sarà un'assenza pesante, mancherà infatti il perno del pacchetto arretrato etneo, l'elemento più utilizzato in difesa. Sarà comunque l'occasione per testare qualche altra soluzione in campo.