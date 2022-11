Verso Cittanovese-Catania, le probabili formazioni

Catania pronto a tornare in campo per la sfida che potrebbe consegnare ai rossazzurri la decima vittoria consecutiva in campionato. La sfida con la Cittanovese è fissata alle 14.30 allo stadio "Morreale-Proto", il match è valevole per la decima giornata del Girone I di Serie D 2022/23.

Giovanni Ferraro dovrebbe schierare il solito modulo con Bethers tra i pali. In difesa Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini. Il centrocampo dovrebbe essere confermato: sul terreno di gioco Lodi, Vitale e Rizzo ma potrebbe subentrare pure Palermo. Il tridente, invece, dovrebbe essere composto da Sarno, Sarao e Forchignone. L'allenatore etneo ha dato continuità a questo schieramento, ma non è escluso possano essere mischiate le carte inserendo qualche pedina particolarmente in forma dopo gli ultimi allenamenti: scalpitano De Luca, Giovinco, Jefferson e Palermo: possibile che venga inserito un under in più in difesa puntando su un tridente d'attacco "di esperienza". Sarno resta tra gli elementi imprescindibili in questo scorcio di stagione.



PROBABILI FORMAZIONI CITTANOVESE-CATANIA

CITTANOVESE (3-5-2): Bruno; Ferrante, Napoli, Condomitti; Corso, Sinatra, Biondo, De Leonardis, Savasta; Bonanno, De Marco. Allenatore: Angelo.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Sarao, Forchignone. Allenatore: Ferraro.

A dirigere la sfida l'arbitro Mattia Nigro di Prato, coadiuvato dagli assistenti FIlippo Pignatelli di Viareggio e Andrea Pacifici di Arezzo.

La rifinitura per i rossazzurri si è svolta nella mattinata di ieri. Questa la lista dei calciatori convocati dell'allenatore del Catania:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

16 Al. Russotto

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

79 Jefferson

99 Sarao.