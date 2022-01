Tribunale proroga esercizio provvisorio: titolo sportivo Catania in ballo

Serie C Girone C

Ennesima corsa contro il tempo. Il fallimento del Calcio Catania Spa è stata la parola fine a 75 anni di storia. Fine che potrebbe essere calmierata dal salvataggio del titolo sportivo e la prosecuzione del campionato in corso, con annessa categoria eventualmente da difendere sul campo. Per realizzare però questo disegno la Sigi deve trovare i soldi necessari per far si che l'esercizio provvisorio disposto dal Tribunale nella sentenza di fallimento possa continuare. Una cifra di circa 600 mila euro che permetterebbe di preservare anche la stagione in corso, fino all'arrivo di un nuovo acquirente che dovrebbe acquistare il Catania dopo bando emanato da piazza Verga.

Il Tribunale intanto ha disposto come l'esercizio provvisorio debba continuare fino al 5 gennaio. Questo il testo del provvedimento:

"A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della società Calcio Catania S.p.A., il Tribunale di Catania con provvedimento del 2 gennaio 2022 ha disposto, in attesa di acquisire e valutare la relazione del collegio dei curatori ed ogni altra pertinente documentazione, la proroga fino al 5 gennaio p.v. dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica.

Alla luce della proroga, sono confermate le misure già adottate e comunicate in data 24 dicembre 2021: momentanee chiusure del Centro di Riabilitazione, delle piscine e delle palestre nella sede operativa “Torre del Grifo Village”; sospensione della Campagna Abbonamenti"