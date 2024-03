Catania vuole la Coppa, primo round a Padova

Giornata importante in casa Catania, si gioca l'andata di Coppa Italia Serie C contro il Padova, fissata proprio per oggi alle 20:00. In un finale di stagione davvero intenso, in cui si dovrà giocare tanto e sempre con la massima attenzione perché ogni sfida avrà valore, nella speranza di allungare il percorso con qualche partita in più oltre la regular season, quella di stasera è una partita decisiva per cercare di consolidare un'identità fino ad oggi assente tra le fila rossazzurre. Inoltre ottenere risultati positivi è indispensabile per far crescere l'autostima, la convinzione di avere in mezzi per arrivare in fondo negli spareggi promozione, se gli etnei avranno modo di disputarli. La finale di andata si gioca nel segno di una ricorrenza importante: lo scorso anno, il 19 marzo, il Catania staccava con largo anticipo il pass per la terza serie in quel di Caltanissetta. La gara dell'Euganeo sarà pure il primo match col VAR nella storia del Catania.

Le parole di mister Michele Zeoli alla vigilia

Il tecnico rossazzurro Michele Zeoli ha affidato ai canali ufficiali della società dell'elefante le proprie sensazioni. "I ragazzi avvertono l'importanza di questa partita, è la prima finale di un trofeo nazionale importante che abbiamo guadagnato tutti insieme - ha detto l'allenatore -, hanno partecipato anche giocatori e staff tecnici che non sono qui: per arrivare a questo appuntamento c'è stato bisogno di tanta unione e di tante persone. Sappiamo che il Padova è una signora squadra, lo dice il campionato. Recuperiamo qualche giocatore, vediamo se dall'inizio oppure in corso di gara anche perché le forze devono essere centellinate".

"La partecipazione numerosa dei nostri sostenitori a questa trasferta non è una sorpresa, per noi: oggi ho parlato con i ragazzi non solo della partita in sé ma anche dell'importanza che può avere per i tanti tifosi presenti all'Euganeo - ha spiegato Zeoli -, per chi rimarrà a Catania e per chi ci seguirà da fuori: sappiamo che la responsabilità è tanta, non vogliamo deluderli e vogliamo che questo sogno continui - prosegue -. Mi aspetto una gara caratterizzata da tante situazioni, probabilmente dovremo soffrire ma abbiamo preparato qualcosa per metterli in difficoltà, ce la giochiamo su due partite e questo deve essere presente nella testa dei calciatori. Una data importante per chi segue le vicende di questa società: è la ricorrenza di quel che è stato fatto a Caltanissetta, quindi vediamo anche un senso di continuità: a un anno di distanza ci andiamo a giocare un trofeo importante. A livello fisico e tattico abbiamo analizzato il match di venerdì rivedendo il secondo tempo, perché le cose negative vanno riviste e affrontate di petto affinché non riavvengano. Sul piano dell'entusiasmo, l'importanza di questa partita, il palcoscenico - conclude -, la diretta e la presenza dei nostri tifosi sicuramente possono dare a livello di adrenalina qualcosina in più che i ragazzi possono portare in campo nei novanta minuti".

I convocati per la sfida dell'Euganeo

Alla fine della seduta di rifinitura di ieri Michele Zeoli ha convocato 23 giocatori. Mercoledì pomeriggio, al "Cibalino", avrà inizio la preparazione al match Turris-Catania fissata per domenica 24 marzo alle 14:00. Ecco gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

5 Rapisarda

6 Ndoj

8 Sturaro

9 Costantino

10 Di Carmine

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni.

Le probabili formazioni di Padova-Catania

I veneti stasera non avranno a disposizione Valente e Dezi. Sul fronte opposto non ci saranno Bethers, Silvestri, Tello e Bouah. Tanti gli ex dentro e fuori dal rettangolo verde. I padroni di casa punteranno su Zanellati in porta. A completare il pacchetto difensivo Kirwan, Delli Carri, Faedo e Favale. Al centro del campo Fusi, Crisetig e Radrezza. Nel reparto avanzato Liguori, Bortolussi e Palombi.

Furlan dovrebbe partire dal primo minuto nel Catania insieme ai compagni Rapisarda, Monaco, Kontek e Castellini in difesa. In mediana Sturaro, Welbeck e Zammarini. In attacco Chiricò e Cicerelli con uno tra Di Carmine e Costantino formeranno il tridente d’attacco.

La partita sarà diretta dall'arbitro Mario Perri della sezione A.I.A. Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Mattia Regattieri (Finale Emilia) e Matteo Pressato (Latina). Il quarto ufficiale è Leonardo Mastrodomenico di Matera. Il supporto VAR sarà coordinato da Daniele Paterna di Teramo insieme a Oreste Muto di Torre Annunziata.



Padova (4-3-3): Zanellati; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Radrezza; Liguori, Bortolussi, Palombi. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Catania (4-3-3): Furlan; Rapisarda, Monaco, Kontek, Castellini; Sturaro, Welbeck, Zammarini; Chiricò, Di Carmine/Costantino, Cicerelli. Allenatore: Michele Zeoli.