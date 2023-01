Catania Women, ottava vittoria consecutiva

Terzo successo rossazzurro nel girone triangolare C valevole per la Coppa Italia di Eccellenza femminile: Catania-Don Bosco 2000 7-0. Considerando anche il campionato, per le ragazze allenate da Peppe Scuto è l’ottava vittoria in altrettante gare. In evidenza Beatrice Vitale, al grande rientro da titolare e splendida autrice di quattro reti; a segno anche Vittoria Musumeci (al suo attivo una doppietta) e Costanza Pennisi.

Coppa Italia Eccellenza Femminile - Triangolare C, quarta giornata

Domenica 8 gennaio - Nesima

Catania-Don Bosco 2000 7-0

Reti: pt 7° Musumeci, 15° Pennisi, 26° Vitale; st 8° Vitale, 11° Vitale, 17° Vitale, 30° Musumeci.

Catania: Puglisi; Pietrini, Chiricò (22°st Spina), Lanteri, Fiorile (13°st S. Zappalà), Villani (1°st Russo), Musumeci, Di Stefano, Vitale, Pennisi (32°st Ragaglia), Suriano (1°st A. Zappalà). A disposizione: Orlando; Milazzo, Messina, Panebianco. Allenatore: Scuto.

Don Bosco 2000: Largana; Minacapilli (2°st Calcerano), Lipari, Mirci, Romano, Gensabella (20°st Mazza), Cannizzo, Testa (9°st Furbo), Ruszel, Pellegrino (17°pt Ferraro), Cutaia.

Allenatore: Minacapelli.

Ammonizioni: Romano (D).

Arbitro: Andrea Alessandra (Enna).

Recupero: pt 3'; st 0'.