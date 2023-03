Catania Women, primo posto nel girone e accesso ai quarti di finale dei playoff

Largo successo sull’Alpha Sport, a Nesima, per il Catania Women che ha ottenuto con un turno d’anticipo la certezza aritmetica del primo posto nel girone B del campionato di Eccellenza Femminile e, conseguentemente, l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff. Tra le ragazze allenate da Peppe Scuto, sempre vittoriose nelle nove gare disputate in questo torneo, in evidenza Beatrice Vitale, autrice di cinque reti.