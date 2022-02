Fidelis Andria-Catania, le pagelle: Russotto risponde presente, Albertini in difficoltà

Moro e Russini impalpabili, fase della stagione in calo per il duo che ha trascinato sin qui il Catania a suon di gol e prestazioni. Albertini ancora in difficoltà in occasione del gol. Greco autentico trascinatore in mezzo