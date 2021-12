Messina-Catania, trasferta senza tifosi etnei: probabili formazioni

Serie C Girone C

In vista della gara Messina-Catania, in programma domenica 19 dicembre alle ore 14.30 allo stadio "San Filippo - Franco Scoglio", il Prefetto della Provincia di Messina ha ordinato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Baldini intanto prepara la sfida dopo la convincente vittoria nel derby contro il Palermo per 2-0. Assenti Russini e Monteagudo rispetto alla sfida contro i rosanero.

In difesa va Ercolani che dovrebbe fare coppia con il ristabilito Claiton. Sulla corsia di sinistra pronto Russotto a prendere il posto di Russini, sul versante opposto probabile conferma per Biondi dopo la prova convincente di domenica scorsa. Greco e Rosaia intoccabili in mezzo.

Di fronte un Acr Messina all'ultimo piazzamento in classifica e una crisi profonda. Un periodo dettato più dalle diatribe extracampo e i botta e risposta tra il presidente Sciotti e il dimissionario Pietro Lo Monaco, che per i risultati in campo. L'ultima disfatta rimediata per 5-0 in casa della Turris è costata cara al tecnico Capuano, al suo posto al timone Ezio Raciti, promosso dalla primavera, in attesa la società possa pescare il nuovo tecnico.

PROBABILE FORMAZIONE MESSINA-CATANIA

Catania 4-3-3: Stancampiano, Calapai, Claiton, Ercolani, Pinto, Rosaia, Provenzano (Maldonado), Greco, Biondi, Russotto, Moro