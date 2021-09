Il Catania spreca, la Paganese ringrazia: decide il match Diop

Il Catania spreca tante occasioni da gol e perde contro la Paganese, pur avedo un uomo in più in campo. Pesano gli errori a livello individuale degli uomini a disposizione di Baldini. Su tutti l'occasione sprecata da Sipos e il rigore sbagliato da Ceccarelli, entrambe le ghiotte occasioni arrivate ad inizio secondo tempo, nel momento di massima spinta dei rossazzurri. Dall'altra parte è cinica la squadra allenata da Grassadonia, che riesce a trovare la rete con una giocata individuale di Diop, entrato nella ripresa, l'attaccante sfrutta una marcatura poco attenta da parte di Ercolani.

In occasione del calcio di rigore per il Catania ad inizio ripresa, i padroni di casa restano in un uomo in meno, a causa del doppio giallo rimediato da Sussi. Un episodio che sembra poter rappresentare la pietra tombale per la Paganese, si trmauta invece in un incubo per il Catania. Episodi ed errori individuali consegnano un risultato finale che fa sorridere i campani, dopo il cambio alla guida tennica arrivato alla seconda giornata di campionato. La squadra di Baldini invece esce a testa bassa e continua nell'altalena di risultati, passando da sorrisi, quello avuto con la Fidelis Andria, a momenti più complicati da digerire, in una stagione già in salita nelle premesse.

PAGANESE-CATANIA 1-0 (Diop 69')

Paganese (3-5-2): Baiocco, Sbampato (Scanagatta 51′), Murolo, Schiavi (Schiavino 81′); Sussi, Cretella, Vitiello (Zito 58′), Tissone (Volpicelli 58′), Manarelli; Castaldo, Guadagni (Diop 46′)

Catania (4-3-3): Stancampiano, Calapai, Ercolano, Monteagudo, Pinto; Rosaia (Biondi 63′), Maldonado, Provenzano (Greco 77′); Ceccarelli (Piccolo 60′), Russotto (Russini 60′), Sipos (Moro 63′)

Espulsi: Sussi