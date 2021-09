Paganese-Catania, probabili formazioni: Piccolo a disposizione, Biondi scalpita

Il Catania si appresta a disputare la seconda trasferta della stagione dopo la scoppola rimediata nella prima lontano dalle mura amiche contro il Monopoli. La vittoria casalinga contro la Fidelis Andria ha scacciato via qualche incubo di troppo e dato spunti dal punto di vista dei giovani a disposizione, Sipos su tutti. Baldini dovrà essere bravo a dare continuità, in una stagione sicuramente non semplice, percorso che potrebbe essere altalenante per i rossazzurri, tra gioie e momenti delicati.

Piccolo è a disposizione, una nota lieta e un problema di abbondanza sulle corsie esterne, visto il rendimento di Ceccarelli e la disponibilità anche di Russotto e Russini. Biondi invece scalpita per giocare nel ruolo di mezzala, sfruttando gli inserimenti e gli spazi che potrà concedere la squadra campana, guidata, dopo il cambio tecnico alla seconda giornata, da Grassadonia.

PROBABILE FORMAZIONE PAGANESE CATANIA

Catania: 4-3-3: Stancampiano, Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto, Maldonado, Rosaia, Provenzano (Biondi), Russotto, Sipos, Ceccarelli (Piccolo)