Palermo e Catania insieme a Le Iene per un derby in nome della solidarietà

Il calcio per ripartire tutti insieme. Dopo la tremenda alluvione che ha colpito la città di Catania nei giorni scorsi, una delegazione del Palermo, composta da Marconi, Perrotta, l'allenatore della primavera rosanero Santana e il capitano della stessa Parisi si è recata nel capoluogo etneo, partecipando assieme ai colleghi rossoazzurri Izco, Calapai, Russotto e Sipos alle operazioni di assistenza della popolazione sfollata. L'inviato de "Le Iene" Ismaele La Vardera si è recato sul posto per documentare l'evento: da lì è scaturita l'idea di dar vita ad un derby tra le due squadre che si sono ritrovate non per giocare contro ma "Insieme per Catania". La società rosanero e quella etnea hanno diramato una nota congiunta per comunicare quest'iniziativa. "In questi giorni così difficili e pesanti per la città di Catania -si legge nel comunicato congiunto - abbiamo vissuto insieme un'esperienza destinata a lasciare il segno nelle nostre memorie e nelle nostre coscienze, impegnandoci al fianco delle donne e degli uomini della cooperativa sociale "Mosaico" e della Croce Rossa Italiana, infaticabili e generosi, capaci di organizzare e garantire l'accoglienza e l'assistenza a decine di persone senza fissa dimora". "Grazie all'intervento del Sindaco Salvo Pogliese e dell'amministrazione comunale di Catania - prosegue - il Palazzetto dello Sport "Luciano Abramo" offre attualmente rifugio a tanti che altrimenti si sarebbero ritrovati in condizioni di estremo disagio e grave pericolo, considerata l'emergenza". Crediamo che la grande popolarità del calcio sia un formidabile strumento per lanciare messaggi socialmente fondamentali, come quelli relativi alla solidarietà, e ringraziamo con tutto il cuore Ismaele La Vardera, che con il suo entusiasmo e la sua idea è riuscito a riscrivere il calendario stagionale, aggiungendo un terzo derby: non un altro Catania-Palermo e nemmeno un secondo Palermo-Catania ma un "Insieme per Catania", disputato mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre. Compatibilmente con i tempi di produzione del servizio, ancora in fase di completamento, rivedremo probabilmente gli “highlights del match” già nel corso della puntata odierna del fortunato programma televisivo "Le Iene", in onda alle 21.20 su Italia 1, e scopriremo che Catania e Palermo, insieme, vincono sempre.