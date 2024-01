Il Catania regola 4-0 il Brindisi: gara senza storia al Massimino

L'appuntamento con la prima in casa del Catania non viene steccato dai rossazzurri che superano al Massimino con un netto 4-0 un Brindisi decisamente in difficoltà e mai realmente in partita. Tante note liete per Lucarelli che si gode in particolare le ottime prestazioni dei calciatori arrivati alle falde dell'Etna nel corso della finestra invernale di calciomercato, ancora in corso, naturalmente. Non sbagliano nulla davanti ai propri tifosi Rapisarda e compagni, al momento capace di scrollarsi di dosso la frenesia e le amnesie viste a Crotone. Una rondine non fa primavera, però: Catania chiamato alla determinante prova della continuità, per rilanciare la propria classifica e dare la sterzata tanto attesa al campionato. Partecipano alla goleada rossazzurra Di Carmine, Zammarini, Costantino su rigore e Chiarella.

Si affrontano al Massimino due squadre che sanno di dover trovare una svolta in campionato per conquistare i rispettivi obiettivi stagionali. Il Catania punta sui nuovi acquisti, Lucarelli manda sin da subito in campo Kontek e Peralta, gli ultimi arrivati, ma anche Celli e Peralta. Dal canto suo il Brindisi punta sull'esperto tandem offensivo formato da Bunino e Trotta. In avvio di gara proprio quest'ultimo si fa vivo dalle parti di Bethers, senza creare particolari pericoli. Sono i padroni di casa a fare la partita, però, fraseggiando molto a centrocampo, ragionando senza quella frenesia che ha distinto gli ultimi tempi. Al 12' grande chance per il vantaggio degli etnei con Costantino prima e Di Carmine poi a far venire i brividi a Saio, il numero 10 del Catania colpisce la sfera da buona posizione, l'estremo difensore del Brindisi salva tutto ma l'attaccante recrimina: a suo dire la sfera, prima di essere deviata, aveva oltrepassato la linea di porta. Vane proteste, per l'arbitro si deve proseguire. Ogni elemento della squadra rossazzurra è applicato e pronto a sacrifcarsi per la causa, correndo a perdifiato sul rettangolo verde. L'apporto tra le linee di Peralta è già evidente e al 24': recupero in mezzo al campo su clamoroso errore di Cappelletti, Peralta si inserisce e sgancia il ghiotto filtrante per Di Carmine che all'ingresso in area di rigore prende la mira e fredda il portiere avversario per il meritato 1-0. La reazione del Brindisi non c'è, nella prima frazione si registra soltanto un colpo di testa di Bunino al 37.

La ripresa si apre con una lunga fase di equilibrio. Dopo dieci minuti dall'inizio del secondo tempo il Brindisi si sveglia e prova qualche sortita, oltre ad un tiro da lontano senza pretese che Bethers devia abilmente. Il Catania punta tutto sul palleggio e nel momento migliore degli ospiti colpisce senza pietà. Al 61' Zammarini sull'out di destra cerca il tiro-cross che prende la traiettoria beffarda che supera Saio e regala il 2-0 ai padroni di casa. Etnei in piena gestione del match. Via alla girandola dei cambi per i due allenatori per gestire la fase finale della partita. Lucarelli fa rifiatare diversi calciatori, ne prova altri dalla panchina. Al 76' rigore per i rossazzurri: Castellini mette al centro un cross e Gorzelewski interviene prima con il piede e poi con la mano, dal dischetto Rocco Costantino di destro spiazza il portiere. Grande esultanza per l'attaccante che si regala la prima gioia davanti ai suoi nuovi tifosi. Sfida in cassaforte, ma il Catania non è sazio di gol e segna ancora al minuto 85, quando Chiarella risolve in rete una situazione confusionaria nell'area del Brindisi. Per il subentrato prima marcatura stagionale. Il finale è accademia per i catanesi che archiviano la pratica con un risultanto rotondo, supremazia legittimata nella ripresa.

CATANIA-BRINDISI 4-0 24' Di Carmine 61' Zammarini 77' Costantino (R) 85' Chiarella

CATANIA (3-4-1-2): Bethers 6; Curado 6, Kontek 6, Castellini 6.5; Rapisarda 6 (70' Cicerelli 6), Zammarini 7, Zanellato 7 (78' Chiarella 6.5), Celli 6; Peralta 7 (62' Welbeck 6); Di Carmine 7.5 (70' Cianci 6), Costantino 7 (78' Chiricò 6). A disp.: Livieri, Albertoni, Ladinetti, De Luca, Marsura, Popovic. All.: Lucarelli 6.5

BRINDISI (3-5-2): Saio 5; Gorzelewski 4.5, Cappelletti 5, Bellucci 5; Valenti 5 (83' Merletti sv), Vona 5.5 (67' Lombardi 5.5), Malaccari 5.5 (83' Ceesay sv), Falbo 5.5, Calderoni 5; Bunino 5.5, Trotta 5.

A disp.: Albertazzi, Auro, Fiorentino, De Angelis, De Feo, Monti, Mazia. All.: Roselli 6

ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Stefano Franco (Padova) e Carmine De Vito (Napoli)

Quarto ufficiale: Nicolò Rodigari (Bergamo)

AMMONITI: Kontek, Zanellato, Bellucci, Valenti, Merletti

NOTE:

Angoli 2-4

Recupero 1'-4'

Catania-Brindisi: 16.364 spettatori