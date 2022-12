Serie D, il Catania supera per 1-0 il Real Aversa: decide Rapisarda, Bethers determinante

Il Catania vince di misura, davanti al presidente Ross Pelligra, allo stadio "Angelo Massimino", superando per 1-0 il Real Aversa nella partita valida per la 15^ giornata del campionato di Serie D, Girone I. Vittoria sofferta e tutto sommato meritata per i rossazzurri che hanno creato diverse occasioni, anche se nella ripresa hanno rischiato il ritorno degli avversari, spreconi con Gassama e Petricciuolo. Decisivo Bethers con alcuni interventi salva-risultato. Continua la marcia degli etnei verso la promozione in terza serie.

Cambia qualcosa nell'undici iniziale del Catania. Bethers a difesa dei pali rossazzurri, Rapisarda e Castellini sugli esterni e la coppia Somma-Lorenzini completano il reparto arretrato; a centrocampo Palermo sostituisce Rizzo, con Lodi e Vitale, mentre in attacco c'è Jefferson come riferimento centrale, supportato dagli esterni Forchignone e De Luca. Real Aversa giovane, dinamico e affamato. Boemio, Nespoli, Bonfini e Strianese giocano davanti l'estremo difensore Antonio Russo, in mediana il terzetto Domenico Russo, Del Prete e Formicola e nel pacchetto offensivo tridente Cavallo-Gassama-Romano.

I ragazzi di mister Antonio Maschio provano sin dalle prime battute a dimostrare di voler impostare una gara all'insegna della lotta e dell'equilibrio, giocando senza timore contro la prima della classe. Dal canto suo però il Catania cresce e costruisce col passare dei minuti. Di Jefferson la prima vera conclusione in porta del match con un colpo di testa che però non crea pericoli. Per gli ospiti ci provano Gassama e Strianese, quest'ultimo al 12' spreca calciando fuori un pallone d'oro. Al 15' i rossazzurri rispondono con Forchignone, servito da De Luca; 3' minuti dopo grande azione avviata da Lodi con un lancio lungo per De Luca che gioca di sponda per Jefferson che a botta sicura trova la gran risposta del portiere del Real Aversa. Al 31' Nespoli impegna Bethers che smanaccia in corner, lo stesso Nespoli poco più tardi, al 40', ingenuamente (già ammonito) si fa espellere per somma di cartellini gialli dopo un fallo in una zona di campo tutt'altro che pericolosa. In precedenza Jefferson aveva riprovato a timbrare il cartellino con una bella rovesciata, ma la sfera si perde fuori, sull'esterno della rete. L'ultimo tiro del primo tempo porta la firma di Rapisarda che conclude da lontano, blocca Antonio Russo.

Ad avvio ripresa due sostituzioni scelte da Giovanni Ferraro: out Somma e Forchignone, dentro Andrea Russotto e Boccia. Proprio Russotto si rende protagonista di un'azione pericolosa al 47' ma il Real Aversa riesce a metterci una pezza in difesa. Al 50' il Catania va in rete con De Luca, servito perfettamente da Russotto, ma il guardalinee strozza l'urlo di gioia del "Massimino" alzando la bandierina, segnalando un fuorigioco. Al 52' primo cambio deciso da mister Maschio con Sognamiglio che sostituisce Romano. Poco dopo ci riprova Rapisarda dal cuore dell'area di rigore avversaria, anche stavolta pallone bloccato dal portiere. Al 58' i padroni di casa passano in vantaggio: piazzato di Lodi, sul pallone Jefferson e Rapisarda, proprio l'esterno difensivo etneo scarica in fondo al sacco al terzo tentativo personale di andare in rete. Al 64' sostituzioni per entrambe le squadre: Passariello e Falivene al posto di Cavallo e Domenico Russo per il Real Aversa, Sarao per Jefferson nel Catania. Due ghiotte chance per il Real Aversa con Gassama che prima (69') trova da due passi la risposta straordinaria di Bethers e dopo spara alto dal cuore dell'area piccola a portiere battuto. Altri cambi in casa rossazzurra tra il 71' e il 72': dentro Sarno e Bani, fuori De Luca e Palermo. Al minuto 81' Petricciuolo rileva Gassama, croce e delizia per gli ospiti con tanta corsa e dinamicità ma anche clamorose occasioni sprecate. Al minuto 87' spazio anche per Crispino che subentra a Boemio. Al 90' Petricciuolo non approfitta di una ripartenza calciando dal limite dell'area sparando il pallone sopra la traversa. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che sancisce la vittoria della gara da parte del Catania per 1-0.

CATANIA-REAL AVERSA 1-0 58' Rapisarda

CATANIA: (4-3-3): Bethers 7; Rapisarda 7, Somma 6 (dal 46' Russotto 6.5), Lorenzini 6, Castellini 6.5; Palermo 6 (dal 72' Bani 6), Lodi 6.5, Vitale 6; De Luca 6 (dal 71' Sarno 6), Jefferson 6 (dal 64' Sarao 6), Forchignone 5.5 (dal 46' Boccia 6.5). A disp.: Groaz Lubishtani, Chiarella, Giovinco. All. Ferraro 6.

REAL AVERSA (4-3-3): A. Russo 6.5; Boemio 6 (dal minuto 87' Crispino sv), Nespoli 5, Bonfini 6, Strianese 6.5; D. Russo 6 (dal 64' Falivene 6), Del Prete 6, Formicola 6.5; Cavallo 6 (dal 64' Passariello 6), Gassama 6 (dall'81' Petricciuolo 5.5), Romano 5.5 (dal 52' Scognamiglio 5.5). A disp.: Mariano, Vitiello, Ricciardi. All.: Maschio 6.

ARBITRO: Simone Gavini della sezione di Aprilia

Assistenti: Andrea Romagnoli (Albano Laziale) e Gian Marco Cardinali (Perugia).

Ammoniti: Nespoli, Boccia, Strianese

Note: Espulso Nespoli al 40' per somma di ammonizioni, Catania-Real Aversa: 14.093 spettatori al "Massimino".

Recupero 1'-5' Angoli 6-4