Catania-Real Aversa, le probabili formazioni del match

Oggi alle 14:30 Catania e Real Aversa si sfideranno al "Massimino", in occasione della 15esima giornata del campionato di Serie D, Girone I.

Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro potrà schierare nuovamente in campo l'esperto esterno offensivo Andrea Russotto, nuovamente tra i convocati. In porta spazio a Bethers. Completano il reparto difensivo Rapisarda, Castellini e Lorenzini mentre il quarto uomo del pacchetto arretrato sarà uno tra Somma e il terzino under Boccia. Conferme anche per il terzetto di centrocampo composto da Rizzo, Lodi e Vitale ma Palermo è sempre una valida carta da giocare per cambiare pelle. In attacco Sarno e Sarao (quest'ultimo sempre in ballottaggio con Jefferson) e uno tra Giovinco (che potrebbe avere una chance importante dal primo minuto), De Luca e gli under Chiarella e Forchignone.

La squadra di Antonio Maschio dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. Antonio Russo tra i pali, Boemio e Crispino sulle fasce e il capitano Vincenzo Russo e Bonfini difensori centrali. Sulla mediana dovrebbero esserci Strianese, Domenico Russo e Formicola. A chiudere in attacco: Cavallo, Scognamiglio e Gassama. Il direttore di gara è Simone Gavini di Aprilia, il primo assistente è Andrea Romagnoli di Albano Laziale. L'altro assistente è Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANIA-REAL AVERSA

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Lodi, Rizzo, Vitale; Sarao, Sarno, Giovinco. All.: Ferraro.

REAL AVERSA (4-3-3): A. Russo; Boemio, V. Russo, Bonfini, Crispino; Strianese, D. Russo, Formicola; Cavallo, Scognamiglio, Gassama. All.: Maschio.