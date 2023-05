Stagione archiviata per la Meta Catania, Cipollini: "Annata intensa, ho dato tutto"

La stagione della Meta Catania, tra alti e bassi, è terminata dopo Gara 2 dei playoff scudetto di futsal con Napoli, a seguito di una Serie A1 vissuta come un viaggio sulle montagne russe. I rossazzurri, però, dopo l'arrivo in panchina di coach Cristian Cipollini hanno ingranato la marcia giusta per l'approdo alle finali per il tricolore. L'avventura agli spareggi è durata poco e la stagione è andata in archivio dando spazio alle valutazioni post stagione. Abbiamo intervistato proprio Cipollini per un suo commento sulla parte finale dell'annata appena andata in archivio.

Stagione particolare, lei ha preso in mano la squadra nel momento più difficile ma ha ridato entusiasmo e fiducia arrivato agli spareggi scudetto. Soddisfatto del percorso fatto a livello personale?

"A livello personale posso ritenermi soddisfatto del percorso fatto. È stato un anno particolarmente intenso e credo di aver dato tutto me stesso dal primo all'ultimo giorno. L'aver centrato i playoff con questo gruppo, di uomini veri e giocatori eccezionali, credo sia motivo d'orgoglio".

Cosa è mancato secondo lei nel doppio confronto con Napoli?

"Nel doppio confronto col Napoli credo che abbiamo giocato due partite di alto livello sia fisico che tecnico/tattico. Ci è mancato un pizzico di qualità nella gestione di alcuni momenti chiave, io in primis".

Qual è stata la sua ricetta vincente per recuperare la squadra e trascinarla verso le finali scudetto?

"Nessuna pozione magica, come magari qualcuno pensa. Ho dato continuità ad un lavoro che per me era molto valido, abbiamo alzato l'aggressività difensiva e poi, credo, un pizzico di fortuna".

Il suo futuro è alla Meta Catania da coach della prima squadra?

"Del mio futuro è più giusto parlarne con la società. Quello che so, riguardo il mio futuro, è che non continuerò ad allenare da primo".

Quali sono le emozioni che ha provato quest'anno nel rappresentare una società importante e apprezzata del panorama nazionale del futsal?

"Le emozioni sono sempre tante quando si comicia una nuova avventura, soprattutto lontano da casa, ma ho cercato di essere sempre concertato e professionale".