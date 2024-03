Verso Catania-Giuliano, convocati e probabili formazioni del match

Tutto pronto per Catania-Giugliano, match valido per la 34esima giornata del Girone C di Serie C in programma stasera alle 20:45. La squadra di Zeoli dovrà necessariamente conquistare punti preziosi per la classifica. Gli etnei sono reduci dalla sconfitta con la Turris e dovranno giocare al Massimino a porte chiuse. I campani sono settimi con 49 punti e hanno vinto con l'Avellino nell'ultima gara disputata. Lo società dell'elefante è invece quindicesima a soli 3 dalla zona playout.

I convocati per Catania-Giugliano

Il tecnico rossazzurro, dopo la rifinitura, ha convocato 22 calciatori. Tra gli indisponibili Marsura, alle prese con i postumi del trauma subito a Torre del Greco. I catanesi sono in ritiro pre-gara da lunedì e sosterranno venerdì mattina il primo allenamento in vista del ritorno della finale di Coppa Italia con il Padova previsto per martedì 2 aprile alle 20:30. Ecco gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

5 Rapisarda

6 Ndoj

9 Costantino

10 Di Carmine

13 Bouah

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

90 Cianci

95 Albertoni.

Catania-Giugliano: le probabili formazioni

Ecco le possibili scelte degli allenatori di Catania e Giugliano. Furlan dovrebbe proteggere i pali rossazzurri. Nel pacchetto arretrato dovrebbero trovare posto Rapisarda, Curado, Kontek e Castellini. Al centro del campo Zammarini, Quaini e Welbeck. Peralta, Cianci e Cicerelli in attacco.

La compagine di Bertotto, invece, punterà su Russo in porta. Difesa a 4 con Menna, Cargnelutti, Caldore e Yabre. In mediana De Rosa, Berardocco e Giorgione. Davanti Ciuferri, Salvemini e Di Dio.

Catania (4-3-3): Furlan; Rapisarda, Monaco (Curado), Kontek (Quaini), Castellini; Zammarini, Quaini (Kontek), Welbeck; Peralta, Cianci (Di Carmine), Cicerelli. A disp.: Albertoni, Donato, Curado, Haveri, Bouah, Celli, Ndoj, Chiarella, Chiricò, Costantino, Di Carmine. All: Zeoli.

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (Valdesi), Cargnelutti, Caldore, Yabre (Oyewale); De Rosa (Gladestony), Berardocco, Giorgione; Ciuferri, Salvemini, Di Dio. A disp.: Baldi, Rob Coprean, De Senam, Valdesi, Scognamiglio, Diop, Romano, Perdonò, Gladestony, Boccia, Barba. All: Bertotto.