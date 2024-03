Verso Padova-Catania, primo round della finale: un match da non sbagliare

Il Catania è alla ricerca di conferme in una delle gare che può determinare il prossimo futuro rossazzurro. Il tecnico Michele Zeoli è al lavoro per una partita che può avere il sapore di svolta, un'ennesima opportunità, una dolce risposta dopo le prestazioni amare degli ultimi tempi, fermate dal guizzo visto tra le mura amiche contro l’Audace Cerignola. Domani si terrà l'andata della Coppa Italia Serie C alle 20:00 allo stadio “Euganeo” di Padova.

La società etnea per la prima volta giocherà la finale di una competizione ufficiale e il palmarès potrebbe quindi essere arricchito. Tuttavia quello che si disputerà tra poco più di 24 ore è un match da vincere non solo per l'ipotetica conquista di un trofeo, da legittimare nella sfida di ritorno, ma soprattutto per preparare al meglio l'ipotetico impegno dei playoff per tentare la promozione in Serie B. Una speranza che, comunque, sarà concreta del tutto solamente se il club dell'elefante si allontanerà dal vortice dei playout che impedirebbero l'ingresso agli spareggi. Il Catania è al quattordicesimo posto a 39 punti a -3 dalla decima posizione. Nonostante ciò è a soli 6 punti dalla Turris che è in zona playout.

Dovrebbero tornare a disposizione e trovare spazio in campo Samuel Di Carmine e Alessandro Quaini ma si dovrà fare i conti con il capitolo diffidati. Sono 10 infatti i giocatori che, nel caso di cartellino giallo all'andata, rischierebbero di saltare l'incontro casalingo. Si parla di Albertoni, Bouah, Cianci, Celli, Chiarella, Kontek, Monaco, Quaini, Rapisarda e Sturaro.

L'avvento di Zeoli nella panchina che prima era occupata da Lucarelli sembra aver restituito un po' di fiducia agli etnei che hanno rimediato 4 punti dal suo arrivo, con Potenza e Audace Cerignola. Assisteranno alla gara oltre 2mila sostenitori catanesi provenienti dall'isola e non solo (1430 saranno solamente nel settore ospiti). Il match di ritorno si disputerà martedì 2 aprile 2024 alle 20:30 al Massimino.