Volley A3, Aci Castello sfida Grottazzolina: si alza il sipario sulla finalissima

Serie al meglio delle tre gare, chi vince vola in A2. Da una parte del tabellone ci sono Grottazzolina e Aci Castello, dall'altra Pordenone e Pineto. Si comincia domani, domenica 15 alle 18, poi sabato 21 e l'eventuale bella giovedì 26 maggio.

La Sistemia Saturnia Aci Castello è partita oggi alla volta delle Marche. La squadra ha rifinito ieri la preparazione a Ficarazzi (palestra Falcone). Si respira grande entusiasmo e la voglia di giocarsi questo ultimo atto con la testa e il cuore. Waldo Kantor ha parlato ieri della serie finale, evidenziando la forza di Grottazzolina e lo straordinario campionato dei suoi giocatori, arrivati all’ultimo dopo aver superato in due partite Macerata.

"Giocheremo –ha spiegato il tecnico argentino – forse contro la squadra più quotata e più forte di tutta la Serie A3. Conosciamo il valore tecnico di Grottazzolina, formazione molto esperta, ma anche quello fisico con giocatori molto alti. Proviamo tanto rispetto per Grottazzolina. Il nostro dogma è, però, ormai chiaro. Tutte le partiti sono difficili, ma non impossibili. Se noi giochiamo al nostro miglior livello di pallavolo potremo fare qualcosa di buono e di importante. Ho molta fiducia nella mia squadra e nella capacità nostra di affrontare a viso aperto una squadra. Onoreremo la finale con determinazione e cuore".

Dal punto di vista tecnico Kantor individua i punti di forza del Grottazzolina: "Loro battono bene. Sono molto forti in questo fondamentale. Non ti regalano nulla dai nove metri. In ricezione dobbiamo giocare al meglio e con percentuali di efficienza superiori rispetto a quelli registrati a Macerata in gara due. Hanno un regista molto bravo, che sa gestire la squadra. Cercheremo con il muro e la difesa di contrastarli. Non mancherà lo spettacolo tra le grandi protagoniste di questa finale".