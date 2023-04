B1. Buona prova ma nessun punto per l'Hub Ambiente Catania a San Salvatore Telesino

La terzultima fatica stagionale dell’Hub Ambiente Catania coincide con una sconfitta sul campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino. È vero che il risultato (0-3) non premia la formazione etnea, già retrocessa e ultima in classifica nel girone E della Serie B1 di volley femminile, ma non si può dire che le ragazze di coach Giuffrida (in panchina per questa occasione) non ci abbiano provato. C’è qualche rimpianto, ad esempio, per l’andamento del terzo set e soprattutto del secondo. Forse non sarebbe cambiato poi molto, ma l’impegno che Catania sta mettendo in queste ultime gare di regular season potrebbe essere premiato con la conquista di qualche parziale.

La prima frazione di gioco ha visto le padrone di casa sbloccare il risultato con una buona distanza in termini di punti, ma non eccessiva. Lo stesso non può dirsi del secondo parziale. L’Hub Ambiente avrebbe potuto riaprire i giochi, ma è successo praticamente di tutto. Dopo aver inseguito a lungo, la formazione siciliana si è ritrovata sul 21-24, ma le tre palle set sono state puntualmente annullate dalle etnee. Si è così andati ai vantaggi e Catania ha avuto anche due palle set (sul 25-24 e sul 27-26).

Peccato che San Salvatore Telesino non abbia concesso nulla e il 29-27 in suo favore è arrivato come la più classica delle beffe. Nel terzo parziale l’Hub Ambiente ha dimostrato per l’ennesima volta di non temere alcun avversario, ma lo 0-3 è maturato, seppure di misura. Gli ultimi due impegni di campionato saranno ora quello della settimana prossima, in trasferta sul campo della capolista Arzano e poi il derby esterno con il Duo Rent Terrasini. Il tabellino del match:

FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-19, 29-27, 25-22)

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Romano, Fuoco (L), Milano, Russo, Ascensao R., Ascensao M., Vanni, Borrelli, Picariello, Maresca. All. Eliseo

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio (L), Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All: Giuffrida