B1. L’Energy System Catania concede il bis: contro Castellana Grotte non c’è storia

Va in archivio con una vittoria anche la terza giornata di Serie B1 femminile per l’Energy System Catania Volley. La squadra del presidente Pelligra alla seconda uscita stagionale (causa turno di riposo osservato alla seconda giornata, ndr) bagna nuovamente il campo del PalaAbramo con un successo per 3-0 questa volta ai danni del Castellana Grotte. Una gara subito in discesa per la squadra rossoazzurra che inanella immediatamente i primi quattro punti del match. Le avversarie provano a risalire la china ma Panucci e compagne, nonostante un gioco non ancora brillantissimo, riescono a ottenere con un buon margine la vittoria del primo parziale. La seconda frazione di gioco è la più equilibrata del match: le squadre si affrontano a viso aperto, il punteggio oscilla sempre su un divario di non più di due lunghezze.

Catania prova ad allungare (15-12), Castellana risponde con un pallonetto di Bondarenko ed un muro di Bellanca. Sul 15-14 il primo ad interrompere i giochi è Jimenez, pronto a correggere con un time out le leggerezze delle sue. Ciliberti risponde poco più avanti, sul 18-15, richiamando le pugliesi al break in panchina. Il bottino dei punti di vantaggio in favore delle padrone di casa tuttavia si rivela fondamentale, con il divario che non cambia sul finire del parziale. Chiude i giochi la diagonale di fuoco di Botarelli che fissa il punteggio sul 25-21.

Al terzo set le ospiti entrano in campo con piglio convinto, mettendo in difficoltà le padrone di casa e portandosi subito sullo 0-4. Le rossazzurre rispondono con forza: l’aggancio arriva sul 7-7 con il muro di capitan Panucci e il sorpasso grazie all’ace di Galazzo che al servizio centra il 10-9. Da lì in poi l’Energy System non lascia più spazio alle avversarie, chiudendo la gara con il primo punto ufficiale del neo acquisto Garofalo, da poco subentrata.

“Abbiamo giocato una partita a fasi alterne - spiega il General Manager Corrado Scavino -. Il lavoro in palestra è stato duro e sicuramente si è sentito oggi in campo. Abbiamo comunque portato a casa la vittoria con bel 3 a 0 nonostante l’ottimo avversario, una formazione rognosa e a cui va dato il merito di aver disputato una bella gara. Adesso dobbiamo subito voltare pagina e pensare al prossimo derby contro Marsala, una società che ha fatto la storia del volley di alto livello negli ultimi 20 anni in Sicilia e che gode di tutta la mia stima. Non sarà facile ma il nostro percorso è all’inizio e stiamo costruendo mattone per mattone un grande palazzo”. Il tabellino del match:

ENERGY SYSTEM CATANIA-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-16; 25-21; 25-18)

CATANIA: Botarelli 15, Gridelli 8, Giugovaz 13, Garofalo 1, Panucci 6, Galazzo 3, Cecchini 6, Clemente, Galuppi (L). Ne: Davì, Vescovo, Cicoria. All. Jimenez.

CASTELLANA GROTTE: Bellanca 3, Belloni 2, Bondarenko 6, Gogna 5, Salamida 5, Giombini 10, Sangoi 3, Recchia (L). Ne: D’aprile, Rizza, Fino, Severin. All. Ciliberti.