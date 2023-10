B1. Che esordio per il Catania Volley! Al PalaAbramo fa un sol boccone di San Salvatore Telesino

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è…il Catania Volley. La prima di campionato della Serie B1 di volley femminile non poteva essere migliore per la formazione di coach Jimenez, capace di piegare in tre set San Salvatore Telesino al PalaAbramo e di lanciare subito un messaggio ben preciso alle avversarie. Le rossoblu formano un gruppo affamato e determinato, come l’avversario di oggi ha potuto sperimentare sulla propria pelle. Il 3-0 consente alla Energy System di conquistare subito la vetta del girone E e di preparare nel migliore dei modi il prossimo appuntamento stagionale: fra una settimana ci sarebbe stata la prima trasferta, sul campo del Francavilla che però si è appena ritirata dal campionato. Le catanesi torneranno dunque a giocare il 21 ottobre, di nuovo al PalaAbramo e contro la Zero5 Castellana Grotte.

Primo set: l’avvio della partita fa immediatamente capire di che pasta è fatto il Catania Volley. Dal momentaneo 4-2 si passa in men che non si dica a un impressionante 10-2. Le padrone di casa non si accontentano e diventano protagoniste di un crescendo rossiniano: il gap si allarga a macchia d’olio e le ragazze di coach Jimenez lasciano alle campane soltanto le briciole, come ben testimoniato dal 25-12 finale.

Secondo set: il dominio rossoblu è ancora più netto in questo secondo parziale. La squadra di casa fa valere in modo prepotente il fattore casalingo e non c’è proprio storia, tanto è vero che nel giro di non molti minuti si arriva fino al 19-9. Con un vantaggio simile, le catanesi possono imbastire tutte le trame di gioco che preferiscono e con altri sei punti si portano a casa il set, il più bello deputato oggi pomeriggio. L’impressione dei tifosi, a questo punto, è che sia stata messa una seria ipoteca sulla partita.

Terzo set: si tratta della frazione di gioco più equilibrata della giornata. San Salvatore Telesino prova a riscattarsi e in questo caso riesce a rimanere piuttosto vicina al Catania Volley. Il punteggio rimane dunque in bilico a lungo (14-12, 16-15 e 20-19, sempre per le padrone di casa), poi le beneventane devono arrendersi di fronte al maggior tasso tecnico delle rossoblu. L’Energy System non fa scherzi e conclude la giornata perfetta con il 25-20 che chiude definitivamente i conti. Il tabellino del match:

ENERGY SYSTEM CATANIA-SAPORI DEL GRANAIO SAN SALVATORE TELESINO 3-0 (25-12, 25-9, 25-20)

CATANIA: Cicoria, Galazzo, Botarelli, Vescovo, Panucci, Giugovaz, Cecchini, Clemente, Gridelli, Davì, Galuppi. All. Jimenez

SAN SALVATORE: Foresi, Maresca, Vuoso, Marchesano, Barbaro, Otta, Russo, Mastroianni, Evola, Iezzi, Fuoco, Vianello, Romano. All. Eliseo