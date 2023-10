B1. Tu chiamale se vuoi…emozioni: il Catania Volley vince un derby infinito col Marsala

Il derby siciliano d’alta classifica del girone E della B1 di volley femminile non ha tradito le attese. È servito il tie-break per decretare la vincitrice tra due formazioni che sono tra le più serie candidate alla promozione in A2, il Marsala Volley e l’Energy System Catania. L’hanno spuntata le etnee al termine di una girandola di emozioni che potrebbe essere considerata un vero e proprio spot per la pallavolo. Sorpassi, controsorpassi e colpi di scena a non finire, al Palasport San Carlo non è mancato proprio nulla, con le ragazze di coach Jimenez corsare grazie a una maggiore concentrazione nei momenti fondamentali del match. Con questo successo, le catanesi sono salite a quota 8 in classifica, a una sola lunghezza dalle prime della classe Fasano, Altino e Arzano, ma con buone prospettive per il futuro.

I primi tre parziali del derby sono stati uno la fotocopia dell’altro, con le squadre che hanno giocato punto a punto fino al termine della frazione: nel primo ha prevalso Catania grazie a Botarelli e Giugovaz particolarmente ispirate (25-23), mentre nel secondo Marsala è riuscita a far prevalere il fattore campo rimettendo in equilibrio le sorti del match. Il terzo parziale è stato caratterizzato da un dominio quasi totale delle padrone di casa, fatta eccezione per la fase finale del set in cui le rossoblù hanno tentato una rimonta disperata. Fortunatamente nella quarta frazione di gioco le etnee hanno dimostrato di cosa sono capaci, gestendo il punto a punto fino al 15-14 e allungando fino a un impressionante 25-15 che ha reso necessaria la disputa del tie-break.

Proprio il set corto ha fatto subito intuire come Catania volesse a tutti i costi i 2 punti in palio, come ben testimoniato dal momentaneo 7-2 e dall’8-5 con cui si è cambiato campo. Il pareggio è però maturato poco dopo (8-8), un equilibrio durato ancora per qualche minuto e spezzato dalle ospiti con la solita grinta con cui hanno ben abituato i loro tifosi. Il tris di vittorie in campionato è stato così servito, merito di una Giugovaz irresistibile (19 punti per lei), seguita a ruota da Cecchini (12) e Panucci (11), solo per citare chi ha raggiunto la doppia cifra. Tra una settimana è in programma un altro derby: al PalaAbramo arriveranno le palermitane del Duo Rent Terrasini.

Queste le dichiarazioni di coach Jimenez a fine gara: “Abbiamo giocato bene il primo set, poi nel secondo è cambiato qualcosa e le ragazze non si sono dimostrate pronte. Tra l’altro avevamo poche informazioni sul Marsala e ci siamo persi un po’. Fortunatamente poi ci siamo svegliati e il quinto set poteva vincerlo chiunque. Entrambe le squadre mi sono piaciute perché non hanno mollato mai”. Il tabellino del match:

GESANCOM MARSALA VOLLEY-ENERGY SYSTEM CATANIA 2-3 (23-25, 25-23, 25-20, 15-25, 12-15)

MARSALA: Varaldo 8, Grippo, Caserta 6, Galiero 14, Silotto 16, Morciano 8, Norgini (L), Bergese 3, Gasparroni 12 Modena 1, Sturniolo 1. All. Campisi.

CATANIA: Botarelli 9, Galazzo 2, Gridelli 9, Cecchini 12, Panucci 11, Giugovaz 19, Galuppi (L), Vescovo 1, Garofalo, Davi (L2), Cicoria ne, Clemente ne. All. Jimenez.