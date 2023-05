B1. L’Hub Ambiente Catania termina la stagione con il derby perso a Terrasini

L’Hub Ambiente Catania si congeda dal campionato di Serie B1 di volley femminile con un buon derby disputato alla Tensostruttura di Terrasini contro il Duo Rent: buono perché, nonostante la sconfitta che poteva starci, le ragazze di coach Baldi hanno strappato un set alle padrone di casa. In effetti, la sfida tutta siciliana è iniziata meglio per le etnee, capaci di andare in vantaggio, prima di cedere sotto i colpi di una squadra che aveva maggiori motivazioni in termini di classifica. Il 3-1 finale non è stato comunque una passeggiata di salute per le palermitane.

L’ultima gara della stagione 2022-2023 è partita con una Hub Ambiente subito concentrata e determinata. È bastato un break per consentire alle trapanesi di rimanere a lungo in vantaggio e di chiudere il primo set vincendo di misura. Nella seconda frazione di gioco Terrasini si è rifatta con una pallavolo più incisiva che ha lasciato meno spazio alle offensive ospiti. La squadra di coach Baldi si è fermata ad appena 14 punti, a conferma della grinta maggiore messa in mostra dal Duo Rent.

Quest’ultimo ha messo poi la freccia, ma non senza faticare le proverbiali sette camicie. Il 25-21 del terzo set fa intuire quanto Terrasini si sia dovuta sudare il suo momentaneo 2-1. Il terzo parziale non è stato poi molto differente, con Catania mai troppo lontana e un 25-20 che ha chiuso la contesa. L’Hub Ambiente era retrocesso da tempo e con questo ko ha chiuso la stagione a quota 5 punti. Con il set strappato ieri, quelli vinti in campionato sono diventati 13, migliorando leggermente il quoziente set definitivo. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-HUB AMBIENTE CATANIA 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-20)

TERRASINI: Biccheri, Nasi (L), Angelova, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi, Miceli. All: D’Accardi

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio (L), Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All: Baldi