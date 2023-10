B1. L’Hub Ambiente Catania espugna Crotone: vittoria al tie-break ed esordio da sogno

Il Catania Volley c’è, ma anche l’Hub Ambiente non scherza. La prima giornata del girone E del campionato di B1 di volley femminile è a forti tinte etnee, con entrambe le squadre capaci di conquistare subito una vittoria. In particolare l’Hub Ambiente Catania ha gettato ieri il cuore oltre l’ostacolo in Calabria. Il successo per le ragazze di coach Baldi è giunto al tie-break, con una serie impressionante di colpi di scena che ha reso questo esordio ancora più speciale. Il doppio vantaggio della Pallavolo Crotone non ha affatto spaventato le siciliane che poi hanno messo in mostra delle ottime individualità, di sicuro una notizia più che positiva in vista del resto del campionato. Il primo set ha fatto immediatamente capire che tipo di match sarebbe stato.

Le crotonesi se lo sono aggiudicato ai vantaggi, ma sul 23-18 per le padrone di casa sembrava che la questione fosse già terminata. L’Hub Ambiente ha annullato lo svantaggio e poi il set point calabrese, ma il 26-24 ha comunque premiato la formazione in maglia blu. Nel secondo parziale, invece, Catania ha gestito senza problemi un vantaggio importante (anche 9 punti, 20-11 per la precisione), senza lasciare scampo al Crotone e pareggiando subito i conti. Nella terza frazione di gioco, le padrone di casa non sono mai riuscite a fuggire nel risultato, tanto è vero che sul momentaneo 18-16 in loro favore si poteva pensare a un punto a punto fino al termine del set. L’Hub Ambiente ha però mollato la presa, lasciando strada libera alle crotonesi che si sono così portate sul 2-1.

Con un 25-17 da incorniciare, però, le ragazze di coach Baldi hanno nuovamente rimesso in discussione le sorti dell’incontro, dunque si è resa necessaria la disputa del tie-break. Nel set corto Catania ha girato campo sull’8-6 in proprio favore, rischiando il ritorno della Pallavolo Crotone: dall’11-6 etneo si è arrivati fino al 12-11 sempre per le siciliane e infine al 13-13. Fortunatamente la squadra ha retto l’urto e ritrovato le energie necessarie per i due guizzi decisivi che hanno garantito la vittoria finale. Fra una settimana, al PalaAbramo ci sarà l’esordio in casa dell’Hub Ambiente: in Sicilia arriverà un avversario scomodo come l’Arzano che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in A2. Il tabellino del match: