B1: Hub Ambiente Catania a testa alta a Roma, 0-3 severo contro il Volleyrò

Una sfida difficile, vista la diversa classifica, ma affrontata con il giusto piglio. Purtroppo non è bastato il consueto cuore all’Hub Ambiente Catania per provare a insidiare la terza forza del campionato, il Volleyrò Casal De’ Pazzi che si è imposto 3-0 al PalaScozzese di Roma. La trasferta capitolina, però, non deve essere considerata un disastro per le ragazze di coach Baldi. Il ko è maturato al termine di tre parziali in cui la squadra siciliana ha sempre reagito con coraggio alle difficoltà, tanto che almeno un set poteva essere vinto e non ci sarebbero state recriminazioni da parte delle padrone di casa.

Il primo set è stato caratterizzato da un equilibrio che è durato almeno fino a metà parziale, come testimoniato da alcuni punteggi provvisori (12-11 e 15-13 in favore del Volleyrò). Le giovani romane hanno poi allungato con decisione, fino a portarsi su quello che sembrava un rassicurante 23-17 in loro favore. Catania ha però piazzato a quel punto un 5-0 che ha portato le ospiti fino al -1, ma nel finale ha prevalso il fattore casalingo che ha premiato un Volleyrò più concreto e attento.

Nella seconda frazione di gioco, invece, le distanze sono state più ampie(11-6 e 17-10), con la formazione di coach Ebana in pieno controllo del set che è stato poi vinto con un 25-19 mai veramente in discussione per il 2-0 momentaneo. Il terzo parziale ha visto l’Hub Ambiente cercare di riaprire la partita con grande impegno. Il 16-15 per le siciliane ha lasciato immaginare un match più lungo del previsto, come anche il successivo 18-17.

Ancora una volta il Volleyrò non si è fatto scomporre, trovando la serie decisiva di punti per creare un gap incolmabile fino al 3-0. Fra una settimana le catanesi saranno di scena a Marsala contro la Fly Volley per un derby che si preannuncia infuocato. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-23, 25-19, 25-21)

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio, Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All. Baldi