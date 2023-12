Salutate la capolista: il Catania Volley espugna Fasano e torna a sognare la Serie A

Sul campo della Podio Fasano l’Energy System Catania raccoglie un netto 3-0 e grazie al successo dell’Amando Volley sull’Arzano torna in cima alla classifica del girone E della B1 di volley femminile. Le rossoazzurre sono prime in coabitazione proprio con Amando (19 punti a testa), ma hanno disputato una gara in meno. Ancora un mattone, pesante, va ad aggiungersi al muro catanese: la squadra di Tonio Jimenez mette a segno la settima vittoria stagionale su sette, mantenendo l’imbattibilità e tornando capolista, una ulteriore iniezione di fiducia. Nel pomeriggio di ieri la formazione etnea ha violato il campo del Fasano raccogliendo il bottino pieno su uno dei rettangoli di gioco più ostici del torneo, ottenendo un successo fondamentale in chiave stagionale.

Partite con il piglio giusto, Panucci e compagne volano sul 0-5 in una manciata di minuti. Le padrone di casa però non rimangono a guardare e palla dopo palla provano a rifarsi sotto. Il divario si accorcia (14-17) e Jimenez vigila sul calo di tensione rossazzurro chiamando time out. Le locali tuttavia continuano a macinare gioco, riuscendo sul finale a trovare l’aggancio. Ai vantaggi è una fast di Gridelli a decretare la vittoria ospite del primo parziale. Fasano prova a registrare gli errori e parte meglio nella seconda frazione. Catania tuttavia centra subito un break ristabilendo il proprio predominio: salgono le percentuali in difesa, Galazzo smista ottimamente e sia ogni parte di campo le attaccanti riescono a trovare varchi nella difesa avversaria. Sull’8-10 c’è un episodio sfortunato per le avversarie che a causa di un infortunio sono costrette a rinunciare al capitano Vinciguerra.

Al suo posto subentra Antonaci, ed il match riprende sulla stessa scia. L’Energy System detta i tempi di gioco, Fasano prova a non mollare, sul finale Marsengo annulla due set ball, ma le siciliane sono ormai lanciate ed anche il secondo set finisce nella cassaforte etnea. L’ultima frazione di gioco inizia in maniera equilibrata: si gioca punto a punto e quando Catania prova a scappare (9-16), le pugliesi si fanno nuovamente pericolose costringendo Jimenez al time out (14-17). Al rientro in campo una decisione dubbia del duo arbitrale costa all’allenatore spagnolo un giallo.

Sul 18-17 però arriva la scossa: le etnee schiacciano il piede sull’acceleratore, chiudendo sul 22-25 che vale il definitivo 3-0. “La partita più ordinata che abbiamo fatto dall’inizio del campionato - spiega proprio Jimenez - partendo bene e continuando a mantenere alta la concentrazione per tutto il match. Abbiamo preparato bene la gara e le ragazze hanno saputo seguire le indicazioni in maniera efficace. Devo ammettere che non mi aspettavo una prestazione così”. Il tabellino del match:

PANTALEO PODIO FASANO-ENERGY SYSTEM CATANIA 0-3 (25-27; 20-25; 22-25)

FASANO: Negro 4, Marsengo 5, Barbolini 6, Vinciguerra 0, Martilotti 7, Soleti 10, Antonaci 1, Pisano (L1). Ne: Gotti, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Rizzo, Morabito, All. Totero.

CATANIA: Cecchini 6, Galazzo 2, Panucci 5, Giugovaz 14, Botarelli 14, Gridelli 9, Galuppi (L1). NE: Vescovo, Davì, Clemente, Garofalo, Cicoria. All. Jimenez.