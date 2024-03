L’Hub Ambiente Catania torna al successo dopo 4 mesi e si regala una Pasqua dolcissima

25 novembre 2023-23 marzo 2024: è questo il tempo che ha dovuto attendere l’Hub Ambiente Catania, quasi 4 mesi esatti, per festeggiare una vittoria in campionato. Anche se qualche punto è stato racimolato nel corso delle varie giornate, non c’è niente di più appagante di un successo pieno come quello che ha visto protagonista ieri la formazione etnea contro la Forex Olimpia San Salvatore Telesino.

L’esordio in panchina di Luciano Zappalà non poteva essere dei migliori e il 3-0 testimonia un dominio netto contro quello che è il fanalino di coda del girone E della Serie B1 di volley femminile. Impressionante soprattutto il primo set, in cui le padrone di casa catanesi hanno lasciato alle avversarie appena 7 punti. Negli altri due parziali la formazione beneventana ha dato qualche segnale di vita in più, ma l’Hub Ambiente è stata brava nel gestire sempre il risultato, senza dare mai l’impressione di mollare la presa.

La classifica giallonera si fa ora interessante come non mai. Grazie ai 3 punti ottenuti al PalaAbramo, Catania ne ha 13 all’attivo, cinque in più rispetto alla zona retrocessione. È un margine tutto sommato rassicurante ma che non deve distrarre queste ragazze, sempre volenterose e vogliose di raggiungere un obiettivo importante.

La pausa pasquale verrà di sicuro sfruttata per recuperare energie in vista del finale di stagione. L’Hub Ambiente tornerà in campo il prossimo 6 aprile, nuovamente in casa e contro un altro team che punta alla salvezza, Castellana Grotte. Con lo spirito visto ieri si può sperare in altri punti da mettere in cascina. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 3-0 (25-7, 25-18, 25-16)

CATANIA: Pezzotti, D’Arrigo, Palumbo, Bosso, Cavallieri, Anselmo, Caruso, Locatelli, Mureddu. All. Zappalà

FOREX OLIMPIA: Maresca, Foresti, Gernone, Vuoso, Barbaro, Otta, Russo, Mastroianni, Marchesano, Evola, Iezzi, Fuoco, Romano. All. Eliseo