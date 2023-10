Linea verde speranza per il Catania Volley: l’Under 18 di coach Zoratti fa ben sperare

Pomeriggio di test per la formazione Under 18 del Catania Volley guidata da coach Ciro Zoratti che parteciperà al prossimo campionato di B2 femminile. Al PalaSerranò di Patti (Messina) allenamento congiunto per le etnee con La Saracena e la Polisportiva Nino Romano Milazzo, due sfide di grande interesse. “Il nostro direttore tecnico ha provato diverse soluzioni di gioco facendo ruotare tutte le giocatrici a disposizione” - è il commento del General Manager Corrado Scavino, attento spettatore dei match.

“In campo abbiamo trovato di fronte a noi due squadre ben allestite come La Saracena e Milazzo. Siamo soddisfatti dell’atteggiamento portato in campo dalle ragazze, siamo sulla strada giusta anche se chiaramente il percorso è solo all’inizio”. Allenamento utile anche secondo lo stesso coach Zoratti, che ha aggiunto tramite i canali ufficiali del club siciliano: “Ringraziamo La Saracena per l’occasione proposta e per la gentile ospitalità. In campo si sono viste diverse cose su cui abbiamo lavorato in queste settimane, quindi il giudizio è di moderata soddisfazione”.