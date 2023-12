Farmitalia Saturnia, obiettivo punti nell'impegnativa sfida contro Modena

Ancora una partita al PalaCatania, ancora una sfida impegnativa sul percorso di Farmitalia Saturnia che domani, sabato 16 dicembre alle ore 18:00, scenderà in campo contro Valsa Group Modena Volley con l'obiettivo di fare punti e di farlo insieme al suo pubblico.

Per la decima giornata del girone di andata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 i biancoblu si preparano ad affrontare la squadra che occupa il sesto posto in classifica, con 15 punti e sei vittorie alle spalle. Reduce da un 3-1 contro Itas Trentino, la formazione di Francesco Petrella annovera volti nomi e altisonanti della pallavolo italiana a cominciare dallo schiacciatore Osmany Juantorena passando per i centrali Dragan Stankovic e Anton Brehme, il palleggiatore Bruno Mossa De Rezende e ancora il martello russo Maksim Sapozhkov, che arriveranno a Catania insieme ad altre teste di serie che nel loro gioco non lasceranno nulla al caso.

I giocatori etnei, archiviata la sconfitta di domenica scorsa contro Mint Vero Volley Monza, ad inizio di questa settimana sono tornati ad allenarsi per preparare la gara di sabato e intensificare il loro sistema di gioco, come racconta coach Cezar Douglas Silva: “Abbiamo iniziato subito bene e abbiamo proseguito puntando sulle nostre caratteristiche al fine di migliorarle passo passo. Sappiamo che la sfida che ci attende non sarà semplice, l’avversario è uno di quelli che ha fatto la storia della pallavolo italiana e mondiale, ma noi guarderemo dal nostro lato del campo, lavorando sull’intesa e dando valore a quello che sappiamo fare. Siamo equilibrati sulla fase di cambio palla e nelle ultime due partite il nostro servizio è stato più insidioso. Spingendo su questo fondamentale abbiamo l’opportunità di creare più difficoltà nella metà campo avversaria, per trovare più opportunità di contrattacco”.

L'obiettivo rimane uno e a raccontarlo è il capitano Santi Orduna: “Il gruppo è unito e stiamo lavorando per arrivare ad ogni partita nella migliore delle condizioni. Affronteremo il match di domani con il piglio con cui si affronta una grande finale. Ognuno di noi sa di dovere dare il massimo e la salvezza è decisamente alla nostra portata. Adesso è il momento di portare a casa qualcosa e noi abbiamo tutto il potenziale per farlo”.