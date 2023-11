Farmitalia Saturnia sconfitta 3-1 da Rana Verona tra le mura del PalaCatania

Nella quarta giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 Farmitalia Saturnia viene sconfitta 3-1 (23-25, 22-25, 27-25, 16-25) da Rana Verona, complici la superiorità di una squadra che ha saputo approfittare di ogni debolezza dell’avversario e di un infortunio di uno dei giocatori biancoblu all’inizio dei giochi.

Mister Cezar Douglas Silva manda inizialmente in campo PaulBuchegger, il capitano Santi Orduna, al centro Nemanja Masulovic e Alessandro Tondo, di banda Javad Manavi e Luigi Randazzo, con il libero Domenico Cavaccini, ma è costretto ben presto a rimescolare le carte a causa di un infortunio al ginocchio dello schiacciatore iraniano in uno sconto a muro nella primissima fase di gioco, quando ancora il tabellone segna solo 3-3, domani il giocatore sarà sottoposto agli esami clinici di rito. Dall’altra parte del campo Mister Stoytchev si affida a Esmaeilnezhad Amin, Jovovic Nikola., Grozdanov Aleks, Sani Francesco, Mosca Leandro, Mozic Rok, libero Francesco D’Amico.

Per tutto il match Farmitalia insegue gli scaligeri, riuscendo solo nella terza frazione di gioco a capitalizzare gli sforzi fatti. I veronesi sono più concreti, giocano molto bene soprattutto nei fondamentali, nella battuta e a muro, riuscendo a mettere a segno punto dopo punto senza perdere mai lucidità, in un PalaCatania con oltre mille persone pronte a sostenere i giocatori etnei. Mvp dell’incontro il giocatore veronese Rok Mozic.

“Abbiamo fatto bene nei primi tre set e in particolare nel terzo, dove siamo stati più decisivi li dove non siamo riusciti nel primo sul 23 pari perdendo occasioni che avrebbero potuto portarci in vantaggio. Nel terzo set invece siamo riusciti a rovesciare una situazione quasi compromessa, dimostrando, oltre alle abilità tecniche un grande spirito di squadra.” ha commentato così la sconfitta Cezar Douglas.

Prossimo match in programma la quinta giornata di Campionato fissata per mercoledì 15 novembre 2023, che prevede una trasferta a Civitanova in casa di Cucine Lube.

IL MATCH

Il primo set è una prova di forza tra le due squadre, ma inizia con l’infortunio di Javad Manavi che sul 3-3 esce dal campo in barella, dopo uno scontro con il muro avversario. Al posto dello schiacciatore iraniano Silva inserisce Luka Basic e, per buona parte del set i biancoblu rimangono in vantaggio (16-14). Quando Verona va avanti (17-19) Silva chiama il time out. E’ un testa a testa (23-23), ma quando Buchegger viene bloccato a muro (23-14) i veronesi conquistano il set point e chiudono (23-25).

Nella seconda frazione di gioco Verona parte sulla scia di quanto conquistato prima (2-5). Ci pensa Tondo ad avvicinarsi (3-5). Saturnia insegue e lo fa con decisione, ma gli ospiti sono già determinati e scavano un solco (7-11). Si gioca sulle mani del muro. Buchegger trova ancora un mani out di decisione (22-24). Finisce 22-25.

Inizio del terzo set fotocopia di quello precedente. I biancoblu inseguono i veronesi. Randazzo rimane in scia (17-19). Cavaccini recupera una palla impossibile e permette a Bucegger di chiudere (18-19). E’ sempre il braccio austriaco a riportare i giochi in parità (19-19). Si arriva ai vantaggi ed è Elia Bossi a ridare speranza al PalaCatania (27-25).

Nell’ultimo set Verona scende in campo con più determinazione dei biancoblu e subito va avanti (4-10). Il capitano Santi Orduna mette a terra una palla imprendibile (6-11). Quando il muro veronese blocca Buchegger il gap sembra incolmabile (6-13). Farmitalia Saturnia prova a resiste con Enrico Zappali (11-19), ma Verona chiude (16-25).

TABELLINO

Farmitalia Catania - Rana Verona 1-3 (23-25, 22-25, 27-25, 16-25)

Farmitalia Catania: Orduna 2, Manavinezhad 0, Tondo 4, Buchegger 20, Randazzo 16, Masulovic 1, Basic 16, Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 4, Frumuselu 0, Baldi 0, Bossi 4. N.E. Santambrogio, Pierri (L). All. Douglas Silva.

Rana Verona: Jovovic 0, Sani 12, Grozdanov 13, Esmaeilnezhad 13, Mozic 30, Mosca 10, Bonisoli (L), Dzavoronok 1, D'Amico (L), Zanotti 0. N.E. Cortesia, Keita, Spirito, Truhtchev. All. Stoytchev.

ARBITRI: Boris, Simbari.

NOTE - durata set: 35', 31', 43', 27'; tot: 136'.