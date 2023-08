L’Hub Ambiente Catania sistema regia e difesa: ingaggiate Alice Pezzotti e Giorgia Locatelli

Prosegue la campagna di rafforzamento dell’Hub Ambiente Catania in vista del prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile. Alice Pezzotti, classe 1996, è la nuova palleggiatrice della formazione etnea. La regia del sestetto allenato da coach Ina Baldi sarà affidata alle sue sapienti mani, personalità da vendere, spiccate doti nella distribuzione del gioco e grande esperienza nella categoria.

Alice è cresciuta nella società del suo paese, il Bedizzole Volley dove ha fatto tutte le giovanili. La sua prima esperienza in serie B1 è stata ad Ospitaletto, una società di Brescia per poi negli anni successivi giocare sempre in serie B1 a Palmi, Volano, a Catania con la Pallavolo Sicilia a Udine al Rizzi Volley e l’anno scorso a Torre Annunziata con la Fiamma Torrese. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contenta di ritornare a giocare in una città bellissima come Catania, in cui ho già vissuto e in cui ho trovato un forte attaccamento dei tifosi a questo sport. Sono curiosa di conoscere le ragazze e lo staff e sono felice di iniziare presto questa nuova stagione”.

Un altro colpo è quello del libero Giorgia Locatelli. Cresciuta nel settore giovanile dell’Excelsior Bergamo, nella stagione 2019/2020 si trasferisce a Trescore Balneario per giocare con la Don Felice Colleoni dove rimane per quattro stagioni consecutive. Il primo anno gioca con il gruppo di serie D, nella stagione 2020/2021 fa il suo esordio in serie B1 e assieme alle sue compagne di squadra gioca i play off di serie A2. Nelle sue parole traspare grande entusiasmo: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura, ce la metterò tutta e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne la società e la Sicilia”.