L’Hub Ambiente Catania si fa un regalo di Natale in anticipo: ingaggiata Aurora Vescovo

Energy System Catania saluta Aurora Vescovo, giocatrice dalle grandi qualità tecniche e umane, passata questa settimana all’Hub Ambiente Teams Volley. Dopo una estenuante attesa, arriva a rinforzare il roster guidato da coach Sciacca la schiacciatrice palermitana 23enne con un importante curriculum sportivo in diverse squadre siciliane. Protagonista assoluta del trionfale campionato della Caffè Trinca Palermo nella stagione 2021-2022 (con la squadra poi impossibilitata a partecipare alla B1), a Terrasini in B1 nella stagione successiva (salvezza ai play-out), dove dopo un inizio promettente ha subito un infortunio che l’ha messa fuori gioco per buona parte del campionato.

Nel campionato di B1 in corso, dopo una breve parentesi con la maglia del Catania Volley, eccola pronta a dare il suo contributo a Pezzotti e compagne. Queste sono le sue prime dichiarazioni da neogiocatrice dell’Hub Ambiente: “Sono felice di questa nuova stimolante avventura e molto contenta dell’accoglienza di mister Sciacca, delle compagne e di tutto lo staff. Ringrazio il Presidente Gravagno, la professoressa Baldi e il ds Distefano, che hanno fortemente voluto portarmi alla Hub Ambiente Teams Volley”. Proprio domani la formazione catanese sarà impegnata contro l’ex squadra di Aurora, il Duo Rent Terrasini: al PalaAbramo (il fischio d’inizio è in programma per le 17:00) andrà in scena il più classico degli scontri salvezza per cercare di chiudere in bellezza il 2023.