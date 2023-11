B1. L’Hub Ambiente Catania ci ha preso gusto: vittoria con Castellana Grotte e sorpasso in classifica

L’Hub Ambiente Catania 2023-2024 è soltanto una parente lontana di quella vista nel corso dell’ultima stagione. La formazione etnea può già vantare una classifica migliore rispetto a quella finale del campionato concluso a maggio, quando i punti racimolati furono appena 5. Ora le ragazze guidate in panchina da coach Sciacca ne hanno tre in più dopo otto giornate e possono guardare con fiducia al futuro, visto che stanno mantenendo a debita distanza la zona calda del girone E della B1 di volley femminile. Ieri è arrivato il secondo successo di fila per le giallonere: dopo aver espugnato San Salvatore Telesino una settimana fa, l’Hub Ambiente ha fatto lo stesso con la Zero5 Castellana Grotte che è stata anche superata in classifica.

Un bel 3-1 maturato in rimonta, grazie soprattutto alla top scorer di giornata, una scatenata Sara Palumbo, autrice di 21 punti. Ottime anche le prestazioni delle altre due giocatrici catanesi in doppia cifra, Francesca Bosso (18) e Ilaria Maiorano (11). Parte forte Catania (1-4) evidenziando da subito la buona vena proprio di Palumbo e Bosso. Risponde a tono Bondarenko e si procede punto a punto fino al 21 pari. Palumbo realizza due punti (21-23), ma Bondarenko risponde con una tripletta (24-23). Un errore catanese chiude il set in vantaggio per le locali. L’equilibrio prosegue anche nel secondo set fino al 18-19, quando Palumbo risale in cattedra e realizza cinque dei sei punti che consentono al Catania di pareggiare i conti, chiudendo il parziale per 19-25.

Partenza da incubo nel terzo set per la Zero5 (1-8) ancora con la solita Palumbo a servire. Riesce poi a recuperare la squadra di casa avvicinandosi fino al meno 2, ma la formazione siciliana non molla e passa in vantaggio (21-25). Ad una prima reazione della Zero5 nel quarto parziale (6-3), l’Hub Ambiente risponde con un perentorio 0-8, questa volta con Caruso al servizio (6-11). Ciliberti manda in campo Pinto per Belloni ed ottiene un nuovo equilibrio nel punteggio. Ma non basta.

Le giallonere non si disuniscono, mantengono il controllo del gioco e volano al 18-25 finale che garantisce alle isolane una nuova vittoria esterna preziosissima. Determinante soprattutto il servizio etneo con 13 ace e 7 errori, contro 4 ace ed 11 errori Zero5. Così Santino Sciaccia a fine gara: “Abbiamo messo in pratica quanto studiato in settimana. È merito delle ragazze che hanno saputo mantenere la serenità necessaria in questi casi contro una squadra che reputo buona”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-HUB AMBIENTE CATANIA 1-3 (25-23, 19-25, 21-25, 18-25)

CASTELLANA GROTTE: Sangoi (7), Belloni (4), Giombini (15), Bondarenko (19), Salamida (6), Gogna (9), Recchia, Pinto. NE: Daprile, Rizza e Fino. All. Ciliberti

CATANIA: Bosso (18), Pezzotti (2), Palumbo (21 punti), Maiorano (11), Caruso (7), Anselmo (9), Cavallieri, Altavilla. NE: Mugnaini, Mureddu, Giambanco, Locatelli e D’Arrigo. All. Sciacca