Di madre in figlia: a Catania la pallavolo è una questione di famiglia

Margherita Chiavaro e Zoe Canonico, sono una madre e una figlia con la stessa passione, cresciute nella stessa squadra di pallavolo, la Teams Volley Catania. Passa il tempo ma i valori e la passione che si tramandano da una generazione all’altra sono sempre gli stessi. La gioia di giocare a pallavolo e la determinazione nel perseguire l'eccellenza sportiva, lavorando duramente agli allenamenti e durante le partite.

C’è poi il valore dell'unità e della collaborazione, imparando a lavorare insieme verso un obiettivo comune e sostenendo gli altri membri della squadra, affrontare le sconfitte e le difficoltà con determinazione e impegno, imparando a rialzarsi e a migliorare costantemente. Non ultimo il rispetto per gli avversari, gli allenatori, le compagne di squadra mantenendo un comportamento sportivo e leale. Margherita Chiavaro, giocatrice e schiacciatrice tra le più esperte, ha legato il suo percorso sportivo alla Teams Volley Catania in diverse stagioni.

La Teams Volley Catania è stata sempre casa sua. Vanta un curriculum di tutto rispetto, con diversi campionati disputati in B2 e B1, tra cui le esperienze con il Cutrofiano, Amazzoni Agrigento e Lercara Friddi: con quest’ultimo club ha vinto il campionato di Serie B1 e disputato l'anno successivo la Serie A2. Non solo Indoor per Margherita. Nel suo palmares spicca lo scudetto di beach volley vinto nel 2003; inoltre per altre due volte è stata vicecampionessa italiana di beach volley, oltre ad aver detenuto per anni il record di vittorie di tappa consecutive nel Campionato Italiano di categoria.