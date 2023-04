Pallavolo maschile, Saturnia al prossimo turno della poule promozione

Qualificazione ai quarti di finale raggiunta con pieno merito. La Farmitalia Saturnia prosegue la sua marcia nella poule promozione, grazie alle due vittorie (entrambe per 3-0) conseguite contro la Stamplast Bari. Gli uomini di Kantor ritrovano in questo primo turno diverse certezze, smarrite nella parte finale della regular season, e si preparano alla fase infuocata dei play off – che si giocherà al meglio delle tre partite - con rinnovato ottimismo. Mercoledì si torna in campo al PalaCatania (ore 20.30) con gara uno per affrontare la Monge Gerbaudo Savigliano che ha eliminato Moyashi Garlasco. Sarà importante l’apporto del pubblico che potrebbe rivelarsi decisivo in questa fase finale della stagione.

MIX ZONE. Il tecnico Waldo Kantor sottolinea la prova della squadra: “Abbiamo ritrovato il gioco. La squadra ha saputo fare quadrato dopo 40 giorni difficili nei quali abbiamo perso Disabato, uno dei giocatori di maggior equilibrio. In queste due partite rilanciamo la nostra azione. Oggi abbiamo disputato una buona prova con efficienze importanti in attacco, ritrovando un certo ordine. Ora pensiamo alle prossime sfide. Sarà importante gestirci bene perché giocheremo ogni tre giorni”. Il centrale Frumuselu lancia l’appello: “Io adoro il nostro pubblico. Mi dà grande forza. Ora spero che mercoledì in gara uno possano esserci tanti tifosi. Abbiamo bisogno del loro sostegno”.

PRIMO SET. Il tecnico Waldo Kantor si affida ancora una volta a Roberto Battaglia (nove punti), lo schiacciatore prende il posto di Piervito Disabato, stagione conclusa anzitempo per infortunio. L’atteggiamento della squadra di casa è quello giusto. La Farmitalia Saturnia non vuole lasciare nulla al caso, dopo il 3-0 rifilato in casa del Bari in gara uno.

Il primo break porta la firma di Casaro (6-1, 10-6). Bari non trova continuità nei fondamentali. Al centro Frumuselu e Jeroncic hanno la meglio (entrambi in doppia cifra con 10 punti). Il primo mette a segno il muro del 16-9 e il punto successivo, assistito da Battaglia. Il set scivola via senza problemi (25-16).

SECONDO SET. La partita cambia volto. Merito del Bari che entra in partita. Si gioca punto a punto sino al 14 pari. Ci pensano Casaro e Zappoli ad allungare il passo (20-17). Jeroncic piazza l’ace che vale il più quattro (23-19). Frumuselu stacca il pass qualificazione piazzando il punto del 25-20 finale.

TERZO SET. A qualificazione acquisita, c’è la voglia di chiudere i conti. Kantor dà spazio a Fichera (suo il muro del 18-15) e Tasholli, opposto subentrato su Casaro. Il 24-19 di Roberto Battaglia vale il primo match. L’errore di Bari chiude la contesa.

Farmitalia Saturnia - Gruppo Stamplast M2G Green Bari 3-0

Farmitalia Saturnia: Fabroni 1, Zappoli Guarienti 11, Jeroncic 10, Casaro 13, Battaglia 9, Frumuselu 10, Zito (L), Maccarrone 0, Fichera 1, Tasholli 3. N.E. Smiriglia, Nicotra. All. Kantor.

Gruppo Stamplast M2G Green Bari: Leoni 1, Wojcik 1, Giorgio 4, Paoletti 6, Ferenciac 4, Deserio 6, Rinaldi (L), Petruzzelli F. 0, Petruzzelli V. 4, Ciavarella 10. N.E. Marrone, Martinelli, Ciccolella, Persoglia. All. Spinelli.

ARBITRI: Colucci, Morgillo.

SET: 25-16, 25-20, 25-19