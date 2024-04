Saturnia, Giulio Sabbi è il nuovo opposto della squadra etnea

Un realizzatore implacabile, con alle spalle una carriera che lo ha portato a giocare con alcune delle più importanti squadre di volley italiane e internazionali. Il nuovo opposto della Saturnia Acicastello sarà Giulio Sabbi, romano con una lunga carriera costellata di successi sia con le squadre di club che con la maglia della Nazionale Italiana - indossata dal 2011 al 2017 - con cui ha conquistato medaglie d'oro, d'argento e di bronzo in diverse competizioni internazionali, insieme a diversi riconoscimenti personali come miglior realizzatore dei campionati a cui ha partecipato.

Una vera e propria testa di serie del volley internazionale, che nelle ultime due stagioni è stato in Bulgaria, in quell'Hebar Pazardzhik nella quale Sabbi è stato agli ordini proprio di coach Camillo Placì. Per il mister nessun dubbio nell'avere a disposizione un attaccante di questo livello, e per la società del presidente Luigi Pulvirenti la possibilità di avere a disposizione un giocatore che potrà fare la differenza e che, in Sicilia, ha passato proprio gli ultimi giorni, per conoscere la società da vicino e rendersi conto del valore di un progetto che guarda alla SuperLega.

"Tanto di cappello a questa società che ha fatto un doppio salto e lo ha affrontato a testa alta, la retrocessione non conta, conta l'atteggiamento e quello che ho visto è di valore - dice Sabbi all'indomani della firma del suo contratto. In questi giorni ho visto tanta serietà e tutta la voglia di provarci. L'A2 dell'anno prossimo non sarà semplice, ma la affronteremo al massimo delle nostre possibilità". Di Placì e dei suoi compagni il nuovo opposto biancoblu dice: "Mi unisco ad un gruppo guidato da un bravissimo allenatore e con giocatori con i quali potremo essere competitivi e daremo il massimo. Parola d'ordine sacrificio, con il supporto di quei tifosi che ho già visto dal vivo". Al PalaCatania Sabbi ha disputato diverse partite con la Nazionale e ha sentito un calore che definisce "indimenticabile".

La carriera del nuovo giocatore della Saturnia

Giulio Sabbi, di origini romane, ha iniziato la sua carriera nel 2008 nelle giovanili della Sisley Treviso, per fare il suo esordio in A1 nella stagione 2008/09. Da allora Sabbi ha vestito maglie prestigiose, compresa quella della Nazionale con la quale esordisce nel 2011, anno in cui con cui gli azzurri vincono la medaglia d'argento al Campionato europeo. Sempre con la Nazionale vince nel 2011 la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo e quella di bronzo alla Grand Champions Cup 2013 e ancora nel 2015 la medaglia d'argento alla Coppa del Mondo e quella di bronzo al Campionato europeo. Veste in serie A1 le maglie di Roma Volley nel 2011/12, Pallavolo Molfetta 2013/14, e vince l'anno dopo la Supercoppa italiana con la Lube di Treia. Nel 2015 fa il suo esordio nella Chinese Volleyball League vincendo lo scudetto con maglia dello Shanghai, venendo premiato come miglior opposto del torneo. Torna in Italia, a Molfetta, nella stagione 2016/17, e nello stesso anno conquista con la Nazionale la medaglia d'argento alla Grand Champions Cup 2017. Passa quindi al Modena Volley, ancora in SuperLega. Tra il 2019 e il 2020 è ancora in Cina, nella massima divisione, per poi tornare in Italia, prima nella Top Volley Latina e poi con la Prisma Taranto. Le ultime due stagioni lo hanno visto protagonista decisivo con l'Hebar Pazardzhik.