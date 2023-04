Alla Saturnia il primo round dei quarti di finale contro Savigliano

Fa festa la Farmitalia Saturnia che si aggiudica gara uno dei quarti di finale della poule promozione. La squadra di Kantor ha ragione dopo cinque set della Monge Gerbaudo Savigliano, squadra che si conferma ostica. Sabato si gioca gara due in Piemonte: Fabroni e compagni avranno la prima chance di conquistare la semifinale per la promozione in A2 maschile.

MIX ZONE. Il diesse Piero D’Angelo: “L’importante era vincere. La dimostrazione è arrivata con la vittoria al quinto set, dopo che abbiamo subito la rimonta nel quarto. A Savigliano dovremmo avere pazienza, perché il loro pubblico è caloroso e tenteranno il tutto per tutto per rinviare la contesa alla bella. I play off sono del resto una lotteria, mi spiace però sottolineare che la formula non ci sta di certo aiutando visto che siamo costretti a giocare sempre di mercoledì sera senza la possibilità di riempire il PalaCatania”

PRIMO SET. La squadra di Kantor batte con efficacia e contrattacca con regolarità (alla fine saranno 13 gli aces). Casaro e Zappoli mettono a terra palloni preziosi. Il 13-6 scava un solco importante tra le due squadre con gli ospiti che non riescono ad opporsi. Zappoli firma in pipe il 17-10. Savigliano cerca di rifarsi sotto (19-14). Punto dopo punto la squadra ospite ritorna in carreggiata. Ci pensa Fabroni a muro a bloccare un primo tentativo di aggancio (22-19). Ci riesce Spagnol a impattare sul 22 pari. Casaro, Zappoli (sette punti a testa nel primo parziale) si regalano due set point (24-23). Casaro (28 punti) archivia la pratica.

SECONDO SET. Parte bene la Farmitalia Saturnia con Jeroncic (che chiuderà con l’83% in attacco). Frumuselu si regala il 7-5. La tensione rimane alta. Non si può concedere nulla al Savigliano. Il livello della battuta deve rimanere alto. Gli ospiti passo dopo passo prendono in mano le redini della partita (servizio efficace). Frumuselu (un muro e un primo tempo) si riporta a meno due (22-24). L’errore in attacco porta Savigliano al pareggio.

TERZO SET. La Farmitalia fatica a riprendere nella prima parte. Occorre la scossa del pubblico. Le conclusioni vincenti di Casaro, Frumuselu e qualche errore ospite per firmare un break di tre punti (11-8). Casaro, sempre lui, attacca il punto del 13-9. Non molla la presa. Fabroni detta i tempi della batteria di attaccanti. La differenza si traduce sul campo nel 22-17 di parziale. La pipe di Zappoli riporta la squadra di casa in un regime di sicurezza. L’errore in battuta di Spagnol chiude il set.

QUARTO SET. La squadra continua a mantenere lo stesso livello del terzo set. Da subito prende il largo. Battaglia (56% in attacco, 13 punti) piazza a terra il lungolinea del 15-12. Casaro allunga il passo in modo decisivo con lungolinea da posto 2. Jeroncic in primo tempo si regala il 19-16. Jeroncic si scatena nel finale con due ace di fila. Gli ospiti sono duri a morire (sotto 21-17, rischiano il tutto per tutto). La Monge Gerbaudo alza il tiro in battuta, ribalta la situazione e tra lo stupore generale vince il parziale.

QUINTO SET. Savigliano parte 3-0. Il 4-4 porta la firma di Zappoli. Due ace di Casaro lanciano la Farmitalia sul 7-5. Il muro di Fabroni e il mani e fuori di Zappoli sigillano il 13-9. Jeroncic porta i padroni di casa al match ball. Casaro fa esplodere la festa (15-11).

Farmitalia Saturnia - Monge-Gerbaudo Savigliano 3-2

Farmitalia Saturnia: Fabroni 3, Zappoli Guarienti 21, Jeroncic 15, Casaro 28, Battaglia 13, Frumuselu 6, Zito (L), Tasholli 0, Fichera 0, Nicotra 0. N.E. Smiriglia, Maccarrone. All. Kantor.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 2, Galaverna 19, Rainero 6, Spagnol 23, Nasari 14, Dutto 5, Rabbia (L), Calcagno 0, Gallo (L), Mellano 2, Trinchero 0. N.E. Bergesio. All. Simeon.

ARBITRI: Pescatore, Ciaccio.

SET: 25-23, 22-25, 25-21, 23-25, 15-11.