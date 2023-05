Saturnia, violata Pineto in Gara 1: mercoledì si va a caccia della finale

Una vittoria capolavoro che conferma la crescita esponenziale della squadra nei play off per la promozione in Serie A2. Nella semifinale d’andata, la Farmitalia Saturnia batte in rimonta l’Abba Pineto con una prova magistrale sul piano caratteriale e tecnico. Dopo aver perso il primo parziale, la squadra di Kantor serra le fila, getta il cuore oltre ogni ostacolo, brilla in tutti i fondamentali, giocando una delle prove più belle della stagione e infliggendo, soprattutto, il primo stop interno agli abruzzesi. Mercoledì si torna in campo al PalaCatania (ore 20.30). Sarà importante l’apporto del pubblico per raggiungere la finalissima. La strada è ancora lunga. La società ha disposto il prezzo del biglietto a 3 euro.

MIX ZONE. Il presidente Luigi Pulvirenti: “Abbiamo vinto una grandissima partita, ma non dobbiamo commettere l’errore di pensare di aver superato il turno. Pineto è una squadra fortissima e verrà a Catania con l’intento di pareggiare i conti. Starà a noi preparare da subito questa partita con la giusta determinazione. Dobbiamo pensare alla sfida di mercoledì sera. Di gara uno mi è piaciuta l’intensità di gioco espressa dalla squadra. Il mio desiderio? Mi piacerebbe avere il PalaCatania pieno di appassionati. Questi ragazzi meritano il massimo sostegno per lo straordinario attaccamento che stanno dimostrando in questa fase dopo il periodo di crisi attraversato”

PRIMO SET. C’è il pubblico delle grandi occasioni a Pineto. La squadra del tecnico catanese Giacomo Tomasello non sbaglia un colpo. Link e Milan sono scatenati. La Farmitalia Saturnia non riesce a opporsi. Gli abruzzesi prendono il largo sin dalle prime battute (13-8, 16-12). La reazione degli uomini di Kantor porta la firma di Casaro prima e Frumuselu subito dopo (17-15). Link preme sull’acceleratore (20-18). Pineto allunga il passo e porta a casa la vittoria del primo set.

SECONDO SET. La Farmitalia Saturnia scende in campo con un altro piglio. Più determinata in battuta (alla fine nove ace contro 4 faranno la differenza nei momenti decisivi), impeccabile in ricezione (80% di positività in questo parziale) e cinica in attacco (le percentuali sono in crescendo; dal 60% al 71% del 4° set). Jeroncic allunga da subito il passo (4-1). Il pallonetto di Zappoli e il muro di Frumuselu valgono il 13-9. Casaro (20 punti, 53% in attacco) mette il sigillo sul set, chiuso da Fabroni (20-18).

TERZO SET. Sembrerebbe un’altra storia nelle prime battute (8-6 per i locali), ma la Farmitalia è in formato speciale. Gli attaccanti del Pineto non trovano più sbocchi (3 muri etnei). In contrattacco la formazione di Kantor è impeccabile. Link e Milan non hanno la continuità dei set precedenti. Ne approfittano Fabroni e compagni.

QUARTO SET. Sulle ali dell’entusiasmo la Farmitalia vede il traguardo. La ricezione e la difesa (con Giuseppe Zito protagonista) si attesa a livelli di efficienza importante. Battaglia mette a terra punti importanti. Pineto sbaglia troppo e non riesce a essere incisiva. Per vedere un ace locale bisogna aspettare il guizzo di Merlo (11-14). Ma la squadra di Kantor non ne vuole sapere di mollare. Zappoli a muro ferma Link a muro. Battaglia lancia la Farmitalia Saturnia in dirittura d’arrivo (23-18). Casaro firma gli ultimi due punti in attacco e al servizio.

IL TABELLINO Abba Pineto-Farmitalia Saturnia 1-3

Abba Pineto: Paris 2, Milan 18, Bragatto 2, Link 19, Baldari 3, Basso 0, Bongiorno 0, Omaggi 0, Giuliani (L), Fioretti 0, Merlo 8, Mignano 0, Calonico 1. N.E. Pesare. All. Tomasello.

Farmitalia Saturnia: Fabroni 5, Zappoli Guarienti 18, Jeroncic 10, Casaro 20, Battaglia 12, Frumuselu 7, Fichera 0, Zito (L), Nicotra 0. N.E. Maccarrone, Smiriglia, Tasholli. All. Kantor.

Arbitri: Autuori, Talento.

Set: 25-20, 18-25, 20-25, 20-25.