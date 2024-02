La Saturnia non riesce a sfondare: Milano fa 3-0

Due set giocati alla pari e persi solo nelle ultime fasi di gioco, quando è mancata l'incisività necessaria e i biancoblu non sono riuscciti ad evitare la sconfitta nel match contro Allianz Milano, la quinta forza della SuperLega che solo lo scorso weekend combatteva la Final Four della del Monte Coppa Italia. Per Farmitalia Saturnia finisce 3-0 (26-24, 25-19, 25-17) la sesta giornata di ritorno del Campionato Credem Banca 2023/24 con il rammarico di non avere saputo fare la differenza nelle fasi finali dei set.

In campo per i biancoblu Orduna e Buchegger, Tondo e Masulovic, Randazzo e Massari, con il libero Cavaccini; Piazza si affida invece a Reggers, Mergarejo, Vitelli, Loser, Ishikawa, Porro, e il libero Catania

Guardando quanto successo in campo è certo che i biancoblu hanno messo a segno un primo set quasi perfetto, senza però avere la giusta lucidità per chiudere a proprio vantaggio e condizionare tutto il resto della partita. Le possibilità si sono riaperte nella seconda frazione di gioco, ma anche in questo caso, complice il fatto che gli avversari hanno cominciato a forzare con il servizio, il set è finito a loro vantaggio. Terza frazione di gioco conseguenza delle prime.

“Dobbiamo giocare le prossime fasi del campionato partendo dai due primi set giocati questa sera che sono stati espressione di una buona pallavolo. - spiega coach Giuseppe Bua a margine del match - Abbiamo messo in campo un buon cambio palla, siamo stati ordinati nella fase break, ma ci siamo disuniti quando avremmo dovuto essere più incisivi. Ma c’è una cosa che va detta: questa squadra lotta e combatte, i ragazzi si impegnano e so che nelle prossime sfide centreranno il risultato”.

LA PARTITA

PRIMO SET

Il primo set inizia punto a punto (4-4), ma poi Farmitalia Saturnia comincia la sua corsa approfittando dell’errore di Reggers in attacco (5-6). Il punto di Masulovic segna un vantaggio significativo (6-10). Loser monster block su Randazzo (13-15). Ace Buchegger (15-19). Milano si rifà sotto e arriva a meno uno dopo il muro su Massari (19-20). Le due squadre fanno una serie di errori e vanno ai vantaggi. Un muro su Buchegger mette fine ai giochi (26-24).

SECONDO SET

All’inizio del secondo set i biancoblu partono con la stessa grinta della prima frazione di gioco quando Ishikawa viene murato il vantaggio è massimo (0-4). Il primo punto di Milano è un attacco di Ishikawa (1-4). Ace Loser (5-7). Reggers pareggia con un pallonetto (11-11). Quando è out l’attacco di Masulovic Milano va avanti la prima volta nel set (15-14). Dirlic schianta una palla a terra (18-16). Primo tempo di Masulovic (18-17). L’attacco di Tondo rimette tutto in parità (18-18). Doppio ace di Porro (21-18). Insegue Buchegger in attacco (22-19), ma Basic viene murato due volte e il set è dei padroni di casa (25-19).

TERZO SET

Si inaugura con un ace di Massari (0-1). Milano passa rapidamente in vantaggio, con un monster block su Randazzo (6-3). E’ il giocatore catanese a mettere subito dopo a segno due ace e riportare tutto in pareggio (6-6). Milano però approfitta di un calo dei biancoblu. Un attacco di Hishikawa (24-17) e uno di Mergarejo chiudono il match (25-17).

TABELLINO

Allianz Milano - Farmitalia Catania 3-0 (26-24, 25-19, 25-17)

Allianz Milano: Porro 4, Ishikawa 9, Loser 11, Reggers 12, Mergarejo Hernandez 11, Vitelli 7, Zonta 0, Catania (L), Dirlic 1. N.E. Innocenzi, Colombo. All. Piazza.

Farmitalia Catania: Orduna 1, Massari 6, Masulovic 5, Buchegger 14, Randazzo 10, Tondo 7, Pierri (L), Basic 0, Cavaccini (L), Baldi 0. N.E. Guarienti Zappoli, Frumuselu, Bossi, Santambrogio. All. Bua.

ARBITRI: Verrascina, Puecher.

NOTE - durata set: 30', 27', 24'; tot: 81'.